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Кабмин обязуется обеспечить поставку газа на Луганскую ТЭС на период транспортной блокады РФ

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
17 декабря, 16:07
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Минэнергетики разработало проект распоряжения об экономических условиях работы ТЭС на резервном топливе
/ Фото: ДТЭК

Правительство обязуется обеспечить газом Луганскую ТЭС из-за отсутствия прямого железнодорожного сообщения с регионом и введенной Россией транспортной блокады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"В эту среду принято соответствующее протокольное решение, передано в НКРЭКУ, и она принимает решение о внедрении так называемой вспомогательной услуги. И в случае продления со стороны Российской Федерации запрета на провоз угля на Луганскую ТЭС будет подаваться газ по соответствующей цене как вспомогательная услуга, - сказал премьер в ходе часа вопросов правительству в парламенте в пятницу. - ТЭС (Луганская – прим.) будет работать, и тепло в городе Счастье и других населенных пунктах, находящихся в зоне ее обслуживания".

Как сообщалось, Министерство энергетики накануне разработало проект распоряжения об утверждении для объектов генерации, основным проектным видом топлива которых является уголь, экономических условий работы на резервном топливе – газе в случае дефицита электроэнергии в определенные моменты.

"Этот механизм обеспечит безубыточность производства электроэнергии на теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях с основным видом топлива углем при использовании ими природного газа и будет применяться только в случае и на период возможного отсутствия угля в достаточных объемах", - говорится в сообщении министерства.

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Напомним, Луганская ТЭС с 2014 года не имеет железнодорожного сообщения с остальной территорией Украины. Два подъездных пути проходят с оккупированной территории и со стороны России. За 7 лет "Укрзализныця", несмотря на обещания, так и не построила железнодорожный путь в город Счастье. Таким образом, город и ТЭС полностью физически зависимы от железнодорожных поставок с территории РФ. С 1 ноября 2021 года Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины.

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