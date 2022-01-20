Кабмин обвинили в ручном определении льготной цены на газ для производителей продуктов питания

Среди имеющих право на "социальный" газ оказались крупнейшие агрохолдинги страны, принадлежащие аграрным олигархам

ugv.com.ua

Правительство определяет, кто из производителей социально важных продуктов получит льготную цену на газ в ручном режиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Экономическую правду".

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"Компании будут отбираться в ручном режиме, этим занимается специально созданный комитет", - уверяет собеседник.

5 января Минагрополитики опубликовало перечень из 6,8 тыс. компаний, имеющих право на льготный газ. Среди них оказались крупнейшие агрохолдинги страны, принадлежащие аграрным олигархам.

"Здесь и миллиардер Юрий Косюк с холдингом МХП и компании группы Kernel Андрея Веревского, и хлебобулочный бизнес сети АЗС ОККО Виталия Антонова", - отмечает издание.

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Собеседники ЭП в правительстве уверяют, что министерский перечень предварительный и льготы получат только те предприятия, которые производят социально важные продукты.

Напомним, в конце декабря 2021 года правительство обязало частных добытчиков газа часть своего ресурса по льготным ценам продать аграрным предприятиям.

Идею правительства о продаже "социального" газа аграрным холдингам раскритиковали в Ассоциации газодобывающих компаний, предупредив об угрозе снижения добычи на 1 млрд. м3 в год.