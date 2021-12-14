Кабмин дискриминировал ДТЭК при выплате долгов за "зеленую" энергию – The Hill

Правительство Украины выплатило долги перед зеленой генерацией, за исключением одной компании, которая является крупным инвестором в данном секторе, подчеркивает издание

Кабинет министров Украины дискриминировал ДТЭК ВИЭ при выплате долгов за "зеленую" энергию, недоплатив компании 3 млрд грн, сообщает американское печатное и интернет-издание о политике The Hill, информирует "Obozrevatel".

"Правительство Украины, которое с 2020 года накопило большие долги перед производителями энергии из возобновляемых источников, недавно выплатило их, за исключением долгов перед ДТЭК, который является крупным инвестором в данном секторе", – подчеркивает издание.

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Как сообщалось, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн евро у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

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Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства из-за вмешательства в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

ДТЭК ВИЭ официально уведомило руководство "ГарПока" о совершаемым им уголовном преступлении.

По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трохимца, действия руководства "ГарПока" являются прямым нарушением украинского законодательства, что влечет неотвратимость уголовного наказания.