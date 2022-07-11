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Из-за подорожания грузовых железнодорожных перевозок Украина недополучит 660 млн грн ежеквартально – Ткаченко

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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11 июля, 13:57
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Повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки ставит под угрозу экспорт украинской продукции в ЕС – Ткаченко
Укрзализныця повышает тарифы на грузовые перевозки на 70 процентов
Укрзализныця повышает тарифы на грузовые перевозки на 70 процентов / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня, freepik.com

Усложнение и значительное удорожание услуг логистики ставит под угрозу продолжение экспорта украинской продукции за границу, ведь ее себестоимость значительно растет и она теряет конкурентоспособность на европейских рынках. Поэтому Украина будет недополучать ежеквартально более 660 миллионов гривен – в виде рентных и налоговых поступлений. Об этом рассказал глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" Владимир Ткаченко, комментируя повышение Укрзализныцей тарифов на грузовые перевозки на 70%.

"Повышение тарифов на грузовые перевозки накладывается на падение мировых цен, а также существенные риски, связанные с военными действиями на территории Украины. Транспортные расходы на перевозку по территории Украины для продукции "АрселорМиттал Кривой Рог" возрастут более чем на 45%, что чревато полной остановкой экспорта металлургической продукции на европейские рынки с августа 2022 года. Фактически это заставит нас прекратить экспорт продукции и полностью остановить металлургическое производство", – пояснил Ткаченко.

Он рассказал, что из-за блокирования портов предприятия стали еще больше зависеть от логистики, которая по сравнению с довоенной ситуацией подорожала примерно на 400%.

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"Это огромная сумма. И потому повышение тарифов на 70% (хотя нам говорят, что это не повышение, а индексация) в компании воспринимают очень тяжело. Надо понимать, готова ли компания нести еще большие затраты и убытки в этой ситуации. Учитывая те очереди, которые есть на границе, я считаю, что все силы правительства и наших западных партнеров следует задействовать для решения этого вопроса", – убежден Ткаченко.

Он отметил, что пока налоговые поступления в бюджет уменьшаются из-за того, что часть крупных предприятий сокращает или останавливает производство из-за логистических трудностей. Пока металлургический сектор пытается работать. Однако очередное удорожание тарифов может значительно усложнить ситуацию и привести к миллиардным потерям госбюджета.

"Ежеквартальные потери государственного бюджета, даже по сравнению с текущей работой предприятия в сложных условиях военного времени, составят более 660 млн грн. Уже в текущем квартале государственный бюджет недополучит не менее 240 млн грн рентной платы за пользование недрами, 90 млн грн экологического налога и 12,3 млн грн военного сбора, а местный бюджет – 146,4 млн грн налога с доходов физических лиц. Недопоступления единого социального взноса составят 173 млн грн. Кроме того, перестанут поступать в бюджет налоги от поставщиков и подрядчиков АМКР", – перечислил Ткаченко.

Ранее руководитель Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФа) Сергей Кудрявцев сообщил, что украинские предприятия ферросплавной отрасли работают всего на 20% мощности и повышение тарифов на 70% окончательно подкосит отрасль.

В свою очередь директор Ассоциации "Укрцемент" Людмила Крипка сообщила, что решение о повышении тарифов компания приняла без общественного обсуждения, а представленный ею анализ регуляторного влияния на экономику некорректен.

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