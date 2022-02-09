Из-за налоговой реформы украинцы забрали из банков 65 млрд гривен – Кухар

Экономист посчитал, какие суммы уходят в тень в результате налоговых инициатив власти

/ Фото: пресс-центр НБУ

Тенизация экономики в 2021 году в результате "инициатив" Налогового комитета превысила бюджет инфраструктурных проектов. Об этом написал экономист Михаил Кухар на своей страничке в Фейсбук, основываясь на официальной статистике Национального банка, сообщает Obozrevatel.

"65 млрд грн, или 1,5% ВВП были сняты со счетов наличными за прошлый год, покинули пределы банковской системы и больше не вернулись в нее. Вот вам одно из ярчайших доказательств роста тенизации экономики в результате перманентного давления на граждан и бизнес инициатив Налогового комитета", - написал Кухар.

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Он также посчитал, что в результате налоговых инициатив власти бюджет недополучил сумму, которая равна сумме, потраченной на проекты инфраструктуры.

"Всего в обращении примерно 600 млрд наличных гривен. Эта статика означает, что каждая наличная гривня сделала 4+ оборота за год, чтобы достичь оборота по выдаче/приему в 2,6 трлн грн. Умножаем 65 млрд ушедших в тень наличных на 4 оборота за год и на 0,41 (41% фискальный процент ВВП) – и получаем недополученных бюджетом более 100 млрд гривен. 4 миллиарда долларов недопоступлений в бюджет – вот цена неумелой и абсурдной "фискализации" в 2021 году", - подчеркнул экономист.

"А на 2022 год планируется массовая установка РРО, дополнительное налогообложение огородов в селах, таксистов, репетиторов и нянь..." - резюмировал Кухар.

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Ранее ряд экономистов и инвестиционных аналитиков предупреждали власть, что повышение налогового давления в условиях кризиса в экономике приведет не к росту поступлений в бюджет, а к дальнейшей тенезации экономики, процент которой и так достигает 40%. Так, по словам политолога Тараса Завгороднего, Налоговый комитет давит на крупный и малый бизнес в Украине, зато продвигает откровенно лоббистские законопроекты об отмене налогов для игорного бизнеса и таможенных платежей по импортному битуму.

Также стало известно, что закон о налоговой амнистии, который должен был принести в бюджет дополнительные миллиарды, провалился: За год декларации подали всего 40 человек. Они задекларировали средства на сумму 358 млн грн.