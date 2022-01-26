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Из-за давления власти на белый бизнес в Украину не заходят новые иностранные инвесторы – СМИ

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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26 января, 14:58
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В конце 2021 года украинские и иностранные компании направили в Совет бизнес-омбудсмена 98 жалоб на правоохранителей – наибольшее количество за последние семь лет
/ Фото: freepik.com

Давление налоговых и силовых органов на легальный бизнес, в частности блокирование счетов предприятия "Арселор Миталл Кривой Рог", а также многомиллионные штрафы, наложенные на компании "Новая почта" и "Синево", отпугивают от Украины потенциальных иностранных инвесторов. Об этом идет речь в материале, опубликованном на сайте "Обозреватель", сообщает "Znaj.ua".

"Ключевые причины низкого желания инвестировать в Украину отражены в опросе, проведенном в ноябре 2020 года Европейской бизнес-ассоциацией. В отчете отмечалось: 48% иностранных инвесторов считают, что инвестпривлекательность Украины снижается. В третьем квартале 2021 года украинские и иностранные компании направили в Совет бизнес-омбудсмена 98 жалоб на правоохранителей – наибольшее количество за последние семь лет", – указывает издание.

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Как сообщил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач, с августа прошлого года, когда начали принимать заявки, от инвесторов пришло предварительных запросов на сумму более 2 млрд долл.

"17 запросов было от украинских инвесторов, а иностранные не спешат. Да и это только заявки, а не деньги. Реальных контрактов пока нет", – указывают журналисты.

В таких условиях власть должна вкладывать усилия в улучшение инвестиционной привлекательности нашей страны, обеспечивать бизнес комфортными условиями для работы и льготами.

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"Но, вопреки здравому смыслу, непомерное и бесцеремонное давление на легальный бизнес возрастает. И все это происходит на фоне реальных проблем: схемы на таможне, махинации в налоговой службе, "зарплаты в конвертах", теневая аренда сельхозземель, подпольное производство и торговля "серыми" нефтепродуктами, налоговые скрутки и т.д", - перечисляет издание.

Как известно, в начале года Офис генерального прокурора арестовал банковские счета предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании возмутились этим решением и подали встречный иск. Позже счета компании были разблокированы, но лишь частично.

Ранее экономист Алексей Плотников отметил, что блокирование работы предприятия приведет к тому, что в Украину не придет ни один иностранный инвестор, а украинские инвесторы будут пытаться вывести из страны свой бизнес. А инвестаналитик Сергей Фурса назвал давление на компанию "позорной историей", о которой будут говорить даже в Давосе.

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