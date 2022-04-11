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Из рубрики "Берримор, а что это за вой на болотах? – Грязные конкуренты, сэр"

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11 апреля, 16:32
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Parimatch призывает разоблачать источники черного PR

В течение месяца Parimatch находится под волнами отрицательных заказных публикаций. И сейчас готовится новая волна. По словам пресс-службы компании, стало известно еще об одной спланированной волне черного PR, которая вскоре должна начаться. Уже известно, кто является заказчиком, потенциальные каналы распространения и содержание будущих сообщений. Цифровая эра, технологии и киберармия… Все данные уже переданы в Службу безопасности Украины.

Компания благодарит честные медиа и умных инфлюэнсеров, которые отказываются от грязных денег за негативные публикации и псевдорасследования. Компания открыта к вопросам и готова на них отвечать. Как сообщалось ранее, бренд Parimatch отозвал франшизу из рф и запретил любое использование бренда и его технических решений. Поэтому волны негатива не имеют никаких оснований. Но нужны ли реальные факты для "учеников школы пропаганды"?

Если вам предлагают деньги за размещение материалов, противоречащих стандартам журналистики и совести, или вы владеете дополнительной информацией (номера счетов, включая криптокошельки, контакты посредников и так далее) поощряем вас обращаться в пресс-службу компании. Или пишите по адресу: [email protected]

Только здоровая конкуренция, честное и ответственное отношение к бизнесу помогут победить в войне. Сейчас время платить налоги, заботиться о людях и помогать стране.

Украине сейчас крайне нужна всеобщая поддержка, а не поиски ложного врага. Только вместе мы остановим агрессора. Україна понад усе!

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