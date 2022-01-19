Инвесторы уходят из Украины в Польшу и Румынию из-за финансового кризиса в "зеленой" энергетике, – REDD

Несколько европейских экспортно-кредитных агентств и кредиторов временно закрыли свои новые лимиты для Украины, сообщает REDD

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Иностранные инвесторы уходят из Украины и обращают внимание на Польшу и Румынию, поскольку в Украине финансовый кризис в "зеленой" энергетике и происходит дискриминация компании ДТЭК, что не дает уверенности в стабильном инвестиционном климате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор британского агентства REDD.

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"Несколько европейских ЭКА (экспортно-кредитных агентств, – ред.) и кредиторов, ранее работавших в Украине, временно закрыли свои новые лимиты на страну из-за возросших государственных и регуляторных рисков, обратив свое внимание на более стабильные рынки, такие как Польша и Румыния", - говорится в аналитическом материале.

Аналитики отмечают, что поскольку европейские инвесторы и кредиторы уходят с украинского рынка возобновляемых источников энергии, возникают опасения по поводу среднесрочных и долгосрочных перспектив внешнего проектного финансирования, которое использовалось для финансирования роста отрасли.

В обзоре указывается, что немецкая ECA Euler Hermes и датская EKF, наряду с поставщиками турбин Vestas и General Electric, были одними из самых активных международных партнеров украинских производителей ВИЭ.

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Агентство также сообщает, что кредиторы ослабили интерес к Украине после нескольких событий в прошлом году, которые повлияли на их восприятие риска в Украине и, в частности, и из-за ситуации с компанией ДТЭК ВИЭ.

Отмечается, что речь идет о неуплате в ноябре исторического государственного долга госпредприятием "Гарантированный покупатель" компании ДТЭК в размере 110 млн долларов США за произведенную экологически чистую энергию.

"Тот факт, что ДТЭК ВИЭ все еще ждет компенсации от государства за энергию, произведенную в 2020 году и частично в 2021 году, как подтвердил на этой неделе ее представитель, является самым громким свидетельством того, что опасения кредиторов вполне могут быть оправданы", - подчеркивают в REDD.

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Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной – ДТЭК ВИЭ. Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.