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Инициатива с "экономическим паспортом" не может быть реализована в Украине,– Макагон

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
29 декабря, 15:29
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"Это очередное ограбление", – считает экономист
/ Фото: пресс-центр НБУ

Из-за постоянно растущей инфляции инициатива президента "экономический паспорт украинца" обречена на провал и станет лишь очередным ограблением народа. Об этом заявил экономист Юрий Макагон, сообщает "Obozrevatel".

"Это очередное ограбление! Гривна каждый день теряет в паритете валют. Про 18 лет даже речь не идет", – пояснил он.

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Он также напомнил схему, существовавшую в Советском Союзе – когда людям в обмен на деньги выдавали сертификаты длительного погашения.

"В свое время у нас был отечественный опыт. Нашим родителям прямо часть зарплаты выдавали облигациями вместо живых денег. С огромным сроком, который отводился на погашение. И потом большую часть денег погасили только тогда, когда они уже ушли из жизни. И я их уже получал как в память о родителях", – рассказал он.

При этом, по его словам, нет никаких гарантий, что эти деньги останутся лежать в фонде, если политическая ситуация в стране изменится. Поэтому подобную инициативу в Украине реализовывать слишком рискованно.

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Напомним, проект об "экономическом паспорте украинца" президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду в начале декабря. Он предполагает создание отдельного фонда для детей с 2019 года рождения. В этот фонд будет направляться часть ренты за полезные ископаемые, которая заложена в платежки украинцев за коммунальные услуги.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что подобная инициатива дискриминирует детей по году рождения, ведь все они имеют одинаковые права на украинские недра. В свою очередь экономист Борис Кушнирук отметил, что подобный проект в условиях дефицита госбюджета Украины приведет только к наращиванию государственного долга на десятки миллиардов гривен.

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