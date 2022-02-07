Импорт электроэнергии из Беларуси приводит к остановке украинских электростанций, – Буймистер

В январе украинская энергосистема потеряла 1,3 млрд грн из-за импорта белорусской электроэнергии, сообщила нардеп

Людмила Буймистер. Фото: из отрытых источников

Импорт электрической энергии из Беларуси в условиях колоссального профицита привел к остановке украинских электростанций.

Об этом заявила нардеп Людмила Буймистер, сообщает Obozrevatel.

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"Сегодня наши электростанции вынуждены останавливать работу. Импорт идет максимально возможными объемами – 900 МВт, несмотря на колоссальный профицит электроэнергии в украинской системе", – отметила нардеп.

По ее словам, ни для кого не секрет, что импорт производится через арабскую фирму-посредника.

"И уже даже в СМИ появилась масса публикаций, что этот посредник связан с руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, а значит становится понятным, кому выгодна сдача украинских интересов", – заявила Буймистер.

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Она отметила, что в январе импорт белорусской электроэнергии через арабского посредника нанес ущерб энергосистеме на 1,3 млрд грн.

"Но очевидно власти безразлично. Мы не видим ни уголовных производств, ни какой-то минимальной обеспокоенности, что миллиарды гривен вытекают из страны из-за ненужного энергосистеме импорта и очень скоро это приведет к полной потере энергетической независимости Украины и исключит возможность присоединения к Европейской электрической сети. Поэтому когда появился белорусский импорт, это стало роковым поражением Украины в гибридной войне против Кремля за контроль над собственной энергетикой", - подчеркнула Людмила Буймистер.

Напомним, импорт из Беларуси в условиях работы всех 15 энергоблоков АЭС привел к разбалансированию энергосистемы и обвалу цен на оптовом рынке электроэнергии. Поэтому системный оператор вывел в резерв десятки блоков ТЭС.

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Компания "Донбассэнерго" заявила, что из-за обвала цен может остановить работу в марте-апреле и объявить о банкротстве.