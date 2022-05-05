Игорный бренд купил внедорожник для украинской армии

В Slots City собрали для помощи ВСУ 350 000 грн

Внедорожник для ВСУ

За прошлый месяц – время действия благотворительной инициативы для помощи украинской армии – легальный игорный бренд Slots City собрал 350 000 грн. За 210 000 грн купили внедорожник для украинской армии, 100 000 грн передали на обеспечение питания ТрО в Одесской области, еще 40 000 грн выделили на закупку обмундирования.

Суть инициативы Slots City следующая: за каждый успешный депозит казино теперь переводит 10 гривен на помощь стране. Эта акция действует с марта и до конца военного положения в Украине.

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"Сейчас каждый на своем месте вкладывает в оборону государства – по мере возможностей, — говорит сооснователь Slots City Руслан Нонка. – Как ответственный бизнес мы создаем рабочие места, помогая возобновиться экономике, а также помогаем армии защищать нашу землю".

Ранее компания Slots City уже передала один миллион гривен на нужды украинской армии во время войны, а также переориентировала работу своего кол-центра согласно потребностям военного времени. Служба поддержки игорного бренда предоставляет информацию о контактах волонтеров, поиске жилья, расписании эвакуационных маршрутов из разных городов и т. д. Украинцы, которым нужна помощь во время войны, могут обратиться на горячую линию Slots City по номеру +380 630 21 30 25.

Сотрудники одного из первых легальных игорных брендов в Украине также стали волонтерами, которые помогают украинцам во время войны, доставляют гуманитарную помощь и участвуют в информационном сопротивлении оккупантам.