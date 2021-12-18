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СЕГОДНЯ Новости Экономика

Хортица стала лучшим безбарьерным туристическим объектом

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
18 декабря, 20:04
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Названы победители главной туристической премии страны "Ukraine Tourism Awards 2021". Все номинации нацелены на поддержку разных направлений туризма

Всего номинаций 14 – по словам организаторов, отмечены лучшие участники туристического рынка, которые показали пример нестандартных решений и продолжали работу в условиях коронакризиса. А также повышали уровень обслуживания и уделяли особое внимание инклюзивному туризму.

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В номинации "Доступный туризм. Безбарьерная культура" победил Национальный заповедник "Хортица". Для него 2021-й стал годом начала долгожданных преобразований – стартовал национальный проект возрождения острова. Партнером проекта выступила группа "Метинвест" Рината Ахметова.

В заповеднике отмечают, что с начала реконструкции хотели сделать первый в Украине безбарьерный остров, где удобно всем посетителям – родителям с колясками, людям пожилого возраста, людям с инвалидностью. В частности, для этого создали совершено инклюзивный подъем на смотровую площадку под наименьшим углом, чтобы посетители не уставали при подъеме. Оборудованы места для передышки, навигация продублирована шрифтом Брайля, а дорожка обозначена тифлоплиткой.

Премию "Ukraine Tourism Awards 2021" организовали Киевская туристическая ассоциация и общественный союз Visit Ukraine при поддержке Государственного агентства развития туризма Украины и партнеров. Награждение победителей состоялось в Киеве.

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