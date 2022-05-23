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Гуманитарный проект "Спасаем жизни" закупил продуктов почти на 6 млн евро

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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23 мая, 15:01
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Благодаря проекту доставлено уже более 2,6 тысячи тонн продуктов питания для украинцев, пострадавших от войны
Гуманитарные наборы формируются из продуктов, закупленных в Европе и Украине
Гуманитарные наборы формируются из продуктов, закупленных в Европе и Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Гуманитарный проект "Спасаем жизни" закупил продуктов питания уже на 5,6 млн евро. Эти продукты покупают в Европе и Украине, а потом формируют из них гуманитарные наборы для украинцев, пострадавших от войны, развязанной РФ в нашей стране.

Кроме того, силами проекта закупаются и формируются стратегические продуктовые запасы в украинских городах, которые находятся недалеко от линии военных действий.

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"На сейчас закуплено и доставлено уже более 2,6 тысячи тонн продукции, в планах закупить еще тысячу тонн. Для сравнения: 2,6 тыс. тонн — это железнодорожный состав более чем в 118 вагонов. Сейчас в пути находится 140 тысяч наборов, которые совсем скоро будут распределены среди жителей Украины", – рассказал руководитель проекта "Спасаем жизни" Александр Вишняков.

Как известно, проект был создан компаниями "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова для гуманитарной помощи украинцам. Проект уже помог 40 тысячам мирных жителей. А недавно расширил масштабы помощи: теперь он поставляет не только продукты питания, но и медикаменты в украинские медучреждения.

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