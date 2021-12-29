Группа компаний "Хлебные Инвестиции" второй раз за 2021 год инвестировала 2 млн евро в новую производственную линию

Производственная мощность новой линии – более 14 тонн хлеба в сутки, все процессы полностью автоматизированы

ГК "Хлебные Инвестиции", один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в Украине, открыл новую линию по производству ржано-пшеничных, заварных, овальных хлебов под торговой маркой "Царь Хлеб" на территории ООО "Первого Столичного хлебозавода" (с. Новые Петровцы, под Киевом).

Производственная мощность новой линии составляет более 14 тонн в день. Все процессы полностью автоматизированы, в производстве продукции участвует только 4 человека. Линия оснащена высокотехнологичным оборудованием: Gostol (Словения), Tecnopool (Италия), Hartmann (Германия).

Формы для расстойки теста изготавливаются из ротанга. Природный материал обеспечивает равномерное выстаивание, сохраняет тесто теплым и поглощает влагу – тем самым оптимально регулируется процесс расстойки для получения равномерной пористости и красивой хрустящей корочки.

В основе производства хлебов используется натуральная закваска, созревающая в специальном заквасочном отделении.

Подача сырья осуществляется с помощью автоматического дозировочного комплекса, обеспечивающего стабильную рецептуру хлебов.

Охлаждение и выстаивание готовой продукции перед упаковкой механизируется с помощью кулера, поддерживающего постоянную температуру и время выстаивания, что гарантирует высокое качество продукции для покупателя.

Сумма инвестиций в линию составила около 2 млн евро.

На линии выпускаются хлеба ТМ "Царь Хлеб": "Паланга", "Белорусский", "Покровский" и новинка – "Казацкий".