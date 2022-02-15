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Группа ДТЭК перечислила в госбюджет в 2021 году 31,9 млрд грн налогов, капитальные инвестиции составили 23,4 млрд грн

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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15 февраля, 16:35
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По сравнению с 2020 годом налоговые отчисления Группы ДТЭК увеличились на 10,9 млрд грн

Развивая украинскую энергетику и обеспечивая значительные налоговые поступления в бюджет, Группа ДТЭК вносит ощутимый вклад в финансово-экономическую стабильность государства. По итогам 2021 года в государственный бюджет было перечислено 31,9 млрд грн налогов. По сравнению с 2020 годом налоговые отчисления Группы ДТЭК увеличились на 10,9 млрд грн за счет роста выплат НДС, рентных платежей и налога на прибыль.

"Честная уплата налогов, которые являются основой наполнения государственного бюджета, — это главный показатель ответственности бизнеса и его деятельности в интересах страны. Именно благодаря налогам государство финансирует медицину, образование, выплачивает зарплаты и пенсии, строит инфраструктуру. В 2021 году Группа ДТЭК заплатила в госбюджет 31,9 млрд грн налогов. Это — почти 3% от всех поступлений в общий фонд государственного бюджета за прошлый год", — сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Из этих 31,9 млрд грн налогов 28 млрд было направлено в центральный бюджет и 3,9 млрд грн — в местные бюджеты.

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Кроме того, в 2021 году фонд оплаты труда Группы ДТЭК составил 16,1 млрд грн.

Также в 2021 году капитальные инвестиции Группы ДТЭК в развитие производства составили 23,4 млрд грн. По сравнению с 2020 годом они выросли на 11,4 млрд грн. Основные причины прироста — строительство ДТЭК ВИЭ Тилигульской ветроэлектростанции и рост капитальных инвестиций ДТЭК Сети за счет увеличения тарифных источников финансирования при переходе на RAB тарифообразование.

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