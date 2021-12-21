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Гришина: ВСК выразила недоверие руководству УЗ и обратилась в Кабмин

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
21 декабря, 12:27
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Нардепы требуют не продлевать контракт с главой правления Укрзализныци

На заседании ВСК по вопросам "Укрзализныци" 17 декабря единогласно было принято решение обратиться в Кабинет министров с требованием не продлевать контракт с председателем правления АО "Укрзализныця", поскольку они не выполнили ни одно из требований, которые предъявлялись к ним ВСК и властью, а прибыль УЗ, о который заявило руководство, – только бухгалтерская манипуляция. Об этом написала народный депутат, глава ВСК Юлия Гришина на своей странице в Фейсбуке, сообщает "Obozrevatel".

"Основания для такого решения – невыполнение Указов президента, невыполнение планов правительства, не выполнены утвержденные правительством показатели финансового плана компании на 2021 год, не выполнено ни одного из 71 поручений промежуточного Отчета ВСК, и провалена реализация части Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС", – перечислила Гришина.

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По ее словам, в 2021 году было выполнено 55-60% плана капитальных инвестиций, а из плана дохода от продажи непрофильных и избыточных активов, утвержденного в финплане в размере 1,5 млрд грн, на конец ноября заключен договор только на 83,6 млн грн.

"При этом с 3,6 млрд грн запланировано чистой прибыли, она ожидается на уровне 250 млн грн – за счет "бухгалтерских манипуляций", не повышение заработных плат железнодорожникам, перенос переоценки основных средств "Укрзалізниці" на 2022 год, и положительную курсовую разницу. Без бухгалтерских манипуляций и повышения тарифов УЗ продемонстрировало бы, по итогам 2021 года, 8 млрд грн ущерба", — подчеркнула Гришина.

Она также отметила, что грузооборот железнодорожного транспорта упал. Так, если в 2019 году он составлял 152,5201 млрд т/км, то в 2021 году – только 147948,9 млн т/км. При этом по состоянию на ноябрь 2021 года ежедневно на сети железных дорог Украины остаются брошенными и отставленными 300 грузовых поездов, а среднесуточный пробег загруженного полувагона в ноябре упал до минимума за последние 3 года 109 км/сутки.

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"Считаю, что "производственная практика" таких стажеров и их эксперименты и манипуляции в государственной компании "Укрзалізниця" очень дорого обходятся народу Украины", — резюмировала Гришина.

Как известно, в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге значительно ухудшился, что негативно отражается на работе бизнеса. Так, представители топливного рынка заявили, что некоторые цистерны с горючим находятся в пути более двух месяцев.

В свою очередь, на заводе "Ковальська" сообщили, что вынуждены были даже останавливать производство из-за того, что не было вагонов для отгрузки сырья. А предприятие "Артемсоль" обратилось к премьеру с жалобой на то, что УЗ не предоставляет компании планового количества вагонов, зато цены на вагоны выросли в несколько раз, что недопустимо в условиях ухудшения качества услуг.

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