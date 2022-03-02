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График работы Новой почты 1 марта

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2 марта, 13:07
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Изменения в работе отделений Новой почты на 1 марта
Новая почта
Новая почта / Фото: Flickr

Новая почта продолжает работать там, где это безопасно и возможно.

Часть отделений в городах Киев, Днепр, Одесса и Львов работают с 8 до 18 часов.

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Отделения в других областных и районных центрах работают на выдачу и отправку в будние дни с 9:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 18:00, воскресенье – выходной.

Скачать список отделений, работающих по состоянию на 1 марта, можно здесь.

Ситуация меняется каждый час, пожалуйста, следите за новостями на сайте, будем сообщать обо всех изменениях.

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Напоминаем, если отправка находится в других областях – вы можете самостоятельно произвести переадресацию туда, где вам удобно ее получить. Переадресация бесплатна! Для этого нажмите на трекинге на сайте или мобильном приложении кнопку "переадресация" и выберите отделение, куда нужно доставить и есть работающее отделение.

Все посылки, которые находятся в Новой почте, хранятся бесплатно!

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