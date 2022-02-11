Готовим подарок ко дню Святого Валентина: обзор самых популярных сладостей в супермаркетах Киева

В продуктовых магазинах к 14 февраля готовят выгодные акционные предложения

До главного праздника всех влюбленных остаются считаные дни, а значит – самое время подумать о подарке. Причем о таком, который принесет радость и позитивные эмоции. По мнению психологов, проблема сложности выбора в данном случае надумана. Оптимальным сюрпризом могут стать сладости. Шоколадный набор можно подарить человеку независимо от его социального статуса, характера, возраста, уровня доходов и прочего. А огромная коробка конфет 14 февраля вызовет искреннюю улыбку даже у того, у кого, казалось бы, уже все давно есть и все в шоколаде.

В помощь тем жителям столицы, кто в этом году решит отказаться от банальных подарков (духов, золотых кулончиков, букетов тюльпанов, абонементов в салон красоты, бриллиантовых колье весом в килограмм и прочей дребедени), мы подготовили рейтинг сладостей. А заодно и выяснили, сколько будет стоить такой подарок в супермаркетах известных торговых сетей в разных уголках страны, в том числе и в нашем Киеве. Оказалось, что в отличие от торговцев цветами в продуктовых магазинах к 14 февраля цены не повышают, а как раз наоборот – готовят выгодные акционные предложения.

Так, знаменитые конфеты "Вечерний Киев" (Roshen, 325 г) в этом году обойдутся влюбленному в среднем в полторы сотни гривен. В зависимости от магазина их цена может колебаться: от 214 грн в "Варусе" до 135 грн в "ЭКО маркете".

Подарочный шоколадный набор весом чуть поменьше (176 г) в "Сильпо" стоит 127 грн, в "Новусе" — 134 грн, в "МегаМаркете" — 135,5 грн, в "Метро" — 123,9 грн, в "ЭКО маркете" — 79,9 грн.

Еще один вариант солидного подарка — набор конфет Milka "Милка "Моменты"" (5 вкусов, 169 г) при покупке в магазине "Метро" обойдется в 109 грн. В "ЭКО маркете" мы нашли его по цене 79,9 грн.

Также в премиальном сегменте можно выбрать конфеты Roshen "Чоколатерия" (256 г). В "Сильпо" их стоимость составляет 199 грн, в "Новусе" — 219 грн, в "ЭКО маркете" — 135 грн.

Конфеты ХБФ "Солнечный веночек" (0,5 кг) в "Сильпо" стоят 88,99 грн. В магазинах "Велика кишеня" и "Метро" за них придется выложить 90,36 грн и 84,9 грн соответственно. В "ЭКО маркете" — 78,5 грн (акционная цена). В "МегаМаркете" эта сладость выставлена за 103,5 грн.

Стоимость шоколадных наборов "Шокопак Love is" (60 г) также заметно отличается в разных магазинах. В "МегаМаркете" за него просят 96 грн, а в "ЭКО маркете" стоимость составляет 73,9 грн.

Знакомую многим и столь любимую детьми ореховую пасту Nutella (180 г) мы нашли в "Новусе" за 66,89 грн. В "АТБ" и "Варусе" такая баночка стоит 66,9 грн. В "ЭКО маркете" — 61,99 грн. В "МегаМаркете" и "Метро" — 72,1 грн и 65,9 грн соответственно.