Государственное регулирование цен на газ даст государству убытки в 20 млрд грн – Закревский

Эксперт прогнозирует падение добычи газа в Украине и сокращение инвестиций

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Решение Кабинета министров Украины о государственном регулировании цен на природный газ для производителей хлеба, растительного масла и молока обернется падением добычи и потерями государства в 20 млрд грн на импорт дополнительных объемов газа. Об этом заявил в своем Facebook генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" Андрей Закревский, сообщает "Гордон".

"В перспективе это приведет к понижению добычи газа в стране. Далее, по принципу домино падение добычи необходимо будет компенсировать дополнительным импортом газа, сегодня дефицитным во всем мире. Это дополнительные расходы для бюджета, которые на фоне снижения налоговых и рентных поступлений от добычи из-за его падения, мягко говоря, нежелательны: дополнительный компенсационный импорт может обойтись более чем в 20 млрд грн", – заявил он.

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Он прогнозирует, что из-за такого решения правительства частный сектор может сократить инвестиции в добычу на 6 млрд грн.

"Логично спрогнозировать, что он сократит свои инвестиции в бурение и заморозит высокорисковые проекты, как, например, разработка новых участков. Это потеря более 6 млрд грн инвестиций в год", – подчеркнул эксперт.

В целом решение Кабмина регулировать цены на газ противоречит европейской практике и обязательствам Украины перед западными партнерами, заявил Закревский.

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30 декабря постановлением №1433 Кабмин обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.

Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний. Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.

24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин будет рассматривать "возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба".