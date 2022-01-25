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Госрегулирование цен на газ увеличивает зависимость Украины от его импорта, – ФРТЭК

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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25 января, 17:55
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ФРТЭК призывает правительство прекратить регулирование цен на газ
/ Фото: AFP

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса призывает правительство прекратить регулирование цен на газ, поскольку нерыночное регулирование приведет к сокращению добычи газа в Украине и как следствие к увеличению зависимости от его импорта.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на письмо ФРТЭК к премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Ручное регулирование рынка будет иметь крайне негативное последствие на инвестиционный климат Украины, в результате чего с большой вероятностью начнется сокращение объемов добычи газа, что приведет к увеличению его импорта", - говорится в письме федерации.

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ФРТЭК подчеркивает, что законопроектами №6426 и №6426-1 предусматривается полное изменение правил рынка природного газа в сторону его закрытия от международных рынков и полного прекращения конкуренции на внутреннем рынке.

В частности, законопроектом №6426 предусматривается запрет на экспортные операции на рынке газа, что фактически уничтожит возможность арбитража между украинским и европейскими рынками.

Федерация отмечает, что законопроект №6426-1, в свою очередь, создаст несогласованности между действующими законами, которые регулируют рынок газа, и приведет к его ручному регулированию, что, в свою очередь, исказит конкуренцию и нарушит принципы закона "О рынке природного газа".

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"Федерация работодателей ТЭК Украины обращается к народным депутатам – членам комитета с предложением существенно доработать вышеупомянутые законодательные инициативы для стабильности функционирования газового рынка и сохранения инвестиционной привлекательности Украины", – подытожили во ФРПЭКУ.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям – производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

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Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительства о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

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