Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Госрегулирование цен на газ может обернуться падением добычи на 10-15% ежегодно, – Закревский

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 17:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Также государственное регулирование цен может быть использовано силовыми органами для незаконного давления на частные газдобывающие компании, считает эксперт
/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Постановления Кабинета министров о государственном регулировании цен на газ может привести к ежегодному падению добычи на 10-15%, поскольку частные компании вынуждены будут сворачивать инвестиции.

Об этом заявил генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" Андрей Закревский, сообщает "Obozrevatel".

Реклама

"В Украине началась эпоха снижения добычи газа и ежегодно она будет падать на 10-15%, если в себестоимости не будет учтена инвестиционная составляющая", - отметил эксперт на ток-шоу Energy Freedom, организованном Energy Club.

По его словам, необходимо искать компромисс, но точно не в тех двух вещах, которые убивают добывающую отрасль.

"А это неравные правила игры, которые приведут к субсидированию, и неопределенные правила игры. Вот сейчас мы уже вступили в неопределенные правила", – подчеркнул Закревский.

Реклама

Также, по его мнению, государственное регулирование цен может быть использовано силовыми органами для незаконного давления на частные газдобывающие компании.

"У меня одно из образований юридическое, но я не смог разобраться в постановлении. И здесь очевидно, что теперь у силовых и контролирующих органов появляется возможность давления на добывающие компании", – заявил Закревский.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям – производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Реклама

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительства о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Угроза войны? Мы узнали, почему в Украине началась волна "минирований" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
София Зиновьева Российский фондовый рынок рекордно просел – что происходит на бирже София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

58 217

заболело за неделю в Украине

+83%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.12

Российский рубль (₽)

0.3668

Евро (€)

32.06

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41624.87

Cardano (ADA)

1.46

Bitcoin Cash (BCH)

378.8

Ethereum Classic (ETC)

33.37

Litecoin (LTC)

140.96

Theta (THETA)

4.09

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,85
30,85
29,46
19,12
32,68
32,38
31,59
19,48
34,49
31,79
31,19
18,79
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
31,89
29,89
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять