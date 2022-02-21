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Госбюджет потеряет более 24 млрд гривен в случае увеличения ренты на газ, – экономист

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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21 февраля, 17:52
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Инициатива законопроекта №7038 выглядит полностью алогичной, заявил Михаил Кухар
/ Фото: Pixabay

Государственный бюджет Украины потеряет более 24 млрд гривен налогов только в этом году в случае увеличения ренты на добычу газа.

Об этом говорится в исследовании Ukraine Economic Outlook, которое опубликовал экономист Михаил Кухар на своей странице в Facebook, сообщает РБК-Украина.

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"По расчетам Ukraine Economic Outlook, экономический эффект от принятия законопроекта №7038 для Государственного бюджета Украины-2022 только в части уплаты налогов будет отрицательным и составит минус 24,2 млрд гривен", – написал он.

Кухар добавил, что рост рентных ставок приведет к 300% росту валовых расходов (себестоимости) добычи газа, что в итоге приведет к увеличению цен на газ внутренней добычи до 600-1000 долларов/тыс. куб. м.

Также, по оценке Ukraine Economic Outlook, падение добычи с такой высокой себестоимостью увеличит потребности в закупке импортного газа уже в 2025 году до 7 млрд долларов.

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Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.

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