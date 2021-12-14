Госбюджет ежемесячно недополучает 1 млрд грн из-за "скрутки" НДС, – Гетманцев

Глава парламентского комитета рассказал о схемах в налоговой службе

Данил Гетманцев. Фото: facebook.com/danil.getmantsev

Налоговая служба – это системно работающий организм, где коррупция добралась до самой верхушки, а из-за схем со "скрутками" бюджет Украины теряет 12 миллиардов гривен ежегодно. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству Интерфакс-Украина, информирует "Obozrevatel".

Он заявил, что в последние дни власть успешно ведет "борьбу с воровством НДС из бюджета" и эта борьба дает свои результаты: были заблокированы схемы по системному уклонению от уплаты НДС, так называемые "скрутки" – когда покупают бананы, а из них якобы, по документам, производят газовую станцию.

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Гетманцев отметил, что "бизнес" конвертаторов и налоговиков – это огромная разветвленная сеть, в которой задействованы не только руководящие лица ГНС, но и правоохранители. И привел примеры беззакония, процветающего в налоговой.

"В Харькове за регистрацию налоговой накладной с маленького предприятия с десятью работниками требовали 0,5% суммы накладной, а иначе блокировали и не давали регистрироваться. В Запорожье белый бизнес платил 5% за возмещение "белого" НДС – который и так должен быть возмещен. В Кропивницком не выдавали лицензии на торговлю подакцизкой, вымагая деньги. Это – отлаженный, системно работающий, коррупционный организм, прогнивший доверху", – резюмировал Гетьманцев.

Напомним, в конце ноября и.о. главы Налоговой службы стал Михаил Титарчук, до этого занимавший должность заместителя. Ранее в СМИ его обвиняли в блокировании налоговых накладных и вымогании денег за их регистрацию в размере 2-5% от оборота компании. Также его, вместе с экс-главой налоговой, подозревали в выводе из налоговой более 600 миллионов грн в виде фиктивного НДС.