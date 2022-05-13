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Госбанк запускает депозит для тех, кто защищает страну

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13 мая, 18:16
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Открыть специальный депозит "Военный" в Укргазбанке могут не только военные, но и члены их семьи

Государственный Укргазбанк запускает специальный депозит "Военный" для тех, кто сейчас мужественно защищает Украину от агрессора. Это не только надежное сбережение средств на время службы, но и дополнительный доход для военных и их семей.

Открыть депозит могут не только военные, но и члены их семьи – жена (муж), родители или дети. Те, кто уже является клиентом банка, "Военный" депозит могут оформить за несколько минут – позвонив в контакт-центр Укргазбанка.

Срок депозита можно выбрать по своему усмотрению – от 1 месяца до 2 лет. Максимальная ставка – 8,5% годовых в гривне и 1,45% годовых в дол. США. Проценты выплачиваются в конце срока или ежемесячно – как удобнее вкладчику.

"Каждый день наши военные защищают не только свои семьи, но и каждого украинца, свою Родину. Мы, как банк, имеем свою обязанность перед нашими защитниками – поддерживаем их финансово, помогаем с закупкой необходимой амуниции и сейчас не только надежно храним, но и умножаем их средства. Мы решили разработать этот депозит с мыслью о будущем каждой семьи наших мужественных воинов, чтобы после окончания этой ужасной войны, у них было накопление для финансовой уверенности в дне грядущем", – отметил директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Максим Ярославский.

Оформить военный депозит можно в любом отделении Укргазбанка. Для экономии времени и удобства такой депозит можно открыть онлайн. Детали – по номеру круглосуточного контакт-центра: 0 800 309 000 (бесплатно со всех телефонов).

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