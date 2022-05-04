Госбанк запустил благотворительный депозит на восстановление разрушенных городов "Отстроим города вместе"

Для помощи можно выбрать любой город, независимо от того, где именно открывается депозит

Государственный Укргазбанк запускает благотворительный депозит для тех, кто хочет помочь в восстановлении украинских городов, наиболее пострадавших от рашистов. Вместе с клиентами банк будет ежемесячно направлять средства на финансирование разрушенных городов. Благотворительный депозит "Отстроим города вместе" – это возможность для каждого вкладчика внести свой вклад в возрождение страны. А Укргазбанк будет удваивать этот вклад и ежемесячно переводить на счет города, который выбрал клиент.

"Сейчас у нас есть перечень из более чем 40 городов и небольших городков, которые так нуждаются в нашей помощи. Все мы, к сожалению, навсегда запомним, какими их оставил враг. Городам, которые сейчас находятся под оккупацией, мы передадим средства, как только наши славные воины освободят их. Потому что мы верим в ВСУ и уверены в нашей победе!" – говорят банкиры.

Как работает депозит "Отстроим города вместе":

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2% годовых в грн и 0,6% годовых в долларах США от каждого вклада (т.е. начисленных процентов по вкладу) Укргазбанк ежемесячно будет перечислять на восстановление города, который клиент выбирает самостоятельно;

разместив деньги на таком депозите, клиент ничего не теряет, а наоборот – приобщается к большому делу и помогает пострадавшим городам. Клиент выбирает ставку на 1% годовых ниже, а банк присоединяется собственными средствами и в результате перечисляет 2% годовых от суммы ежемесячного дохода;

банк будет ежемесячно отчитываться о сумме отчислений на каждый город, так что вкладчики будут видеть, как деньги работают на восстановление страны;

в перечне первоочередными городами будут те, которым были нанесены наибольшие разрушения и убытки;

клиент может выбрать из списка любой город, которому он хочет помочь – независимо от того, где именно открывается депозит. К тому же вкладчикам смогут предложить и другие варианты городов, которым они хотели бы помочь.

Депозит "Отстроим города вместе" уже можно открыть в любом отделении Укргазбанка.

Клиенты банка, имеющие текущие или депозитные счета, могут открыть такой депозит дистанционно. Для этого достаточно позвонить в контакт-центр 0800-309-000.