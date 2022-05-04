Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетный обстрел 3 мая ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Госбанк запустил благотворительный депозит на восстановление разрушенных городов "Отстроим города вместе"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 15:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для помощи можно выбрать любой город, независимо от того, где именно открывается депозит

Государственный Укргазбанк запускает благотворительный депозит для тех, кто хочет помочь в восстановлении украинских городов, наиболее пострадавших от рашистов. Вместе с клиентами банк будет ежемесячно направлять средства на финансирование разрушенных городов. Благотворительный депозит "Отстроим города вместе" – это возможность для каждого вкладчика внести свой вклад в возрождение страны. А Укргазбанк будет удваивать этот вклад и ежемесячно переводить на счет города, который выбрал клиент.

"Сейчас у нас есть перечень из более чем 40 городов и небольших городков, которые так нуждаются в нашей помощи. Все мы, к сожалению, навсегда запомним, какими их оставил враг. Городам, которые сейчас находятся под оккупацией, мы передадим средства, как только наши славные воины освободят их. Потому что мы верим в ВСУ и уверены в нашей победе!" – говорят банкиры.

Как работает депозит "Отстроим города вместе":

Реклама
  • 2% годовых в грн и 0,6% годовых в долларах США от каждого вклада (т.е. начисленных процентов по вкладу) Укргазбанк ежемесячно будет перечислять на восстановление города, который клиент выбирает самостоятельно;
  • разместив деньги на таком депозите, клиент ничего не теряет, а наоборот – приобщается к большому делу и помогает пострадавшим городам. Клиент выбирает ставку на 1% годовых ниже, а банк присоединяется собственными средствами и в результате перечисляет 2% годовых от суммы ежемесячного дохода;
  • банк будет ежемесячно отчитываться о сумме отчислений на каждый город, так что вкладчики будут видеть, как деньги работают на восстановление страны;
  • в перечне первоочередными городами будут те, которым были нанесены наибольшие разрушения и убытки;
  • клиент может выбрать из списка любой город, которому он хочет помочь – независимо от того, где именно открывается депозит. К тому же вкладчикам смогут предложить и другие варианты городов, которым они хотели бы помочь.

Депозит "Отстроим города вместе" уже можно открыть в любом отделении Укргазбанка.

Клиенты банка, имеющие текущие или депозитные счета, могут открыть такой депозит дистанционно. Для этого достаточно позвонить в контакт-центр 0800-309-000.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов "24 февраля стало ясно, что дальше прятать голову в песок невозможно" – Игорь Волобуев Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Некоторые украинцы могут получить еще 2200 грн – как выплачивают помощь София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Спас Киев от техногенной катастрофы… Андрей Никончук - солдат ракетно-зенитного подразделения, защищавшего Киевскую ГЭС. Благодаря точности и хладнокровности “зенитчика” нашим ПВО удалось уничтожить множество воздушных целей, в том числе и ракет, которые были направлены на разрушение ГЭС. Погиб в результате вражеского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Дармограй Роман Анатольевич – подполковник, командир 3 батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Уничтожил вражескую танковую колонну под Броварами, в результате чего погиб один из высших офицеров РФ. Внес большой вклад в то, что оккупанты так и не смогли войти в Киев. Герой Украины.
История героя
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.83

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39008.37

Cardano (ADA)

0.82

Bitcoin Cash (BCH)

286.79

Ethereum Classic (ETC)

28.3

Litecoin (LTC)

102.24

Theta (THETA)

2.38

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять