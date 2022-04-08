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Госбанк финансирует Укрзализныцю, которая во время войны спасает миллионы украинцев

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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8 апреля, 09:04
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Укргазбанк продлил срок действия кредитного договора для УЗ
Каждый день Укрзализныця спасает украинцев
Каждый день Укрзализныця спасает украинцев / Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" – стратегически важное предприятие страны, особенно в военное время, которое в прямом смысле не останавливается ни на минуту. Каждый день главный перевозчик страны спасает сотни украинцев, оказавшихся под оккупацией или пострадавших от российской агрессии.

Даже во время войны предприятие продолжает совершенствовать сервисы для своих пассажиров, а работники "Укрзализныци" каждый день рискуют своей жизнью ради спасения мирных украинцев.

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Государственный Укргазбанк не может стоять в стороне в такое сложное для страны время и активно помогает своим клиентам и украинцам. Об этом сообщили на сайте финучреждения.

В частности, после введения военного положения банк продлил срок действия кредитного договора для "Укрзализныци" с общим лимитом кредитования 24 млн долларов США до 30.06.2023 года. Также банк возобновил лимит кредитования до 1 млрд 385 млн грн до 30.04.2023 года.

Напомним, сейчас госбанк предоставляет доступное финансирование для украинского бизнеса по государственной программе. Кредитные средства можно получить на любые цели – будь то поддержание текущей деятельности, выплата заработной платы или обеспечение критического импорта. Обеспечением может выступать государственная гарантия.

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Подробную информацию можно получить в центре поддержки бизнес-клиентов по бесплатному телефону: 0800-305-305 или в отделениях банка.

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