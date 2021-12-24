Гофротара на заказ легко!

Как выбрать крепкую, легкую и недорогую упаковку из гофрокартона

Гофротара универсальна и незаменима для транспортировки и хранения любых товаров. Доставка еды take away, упаковка сувениров, почтовые коробки – сегодня почти всю тару изготавливают из картона. Материал удобный и практичный в использовании. А самое главное – недорогой. Именно такой и должна быть упаковка: крепкой, легкой и стоить дешево.

Купить тару из гофрокартона можно на сайте производителя. "Экспресс упаковка" изготавливает картонные коробки разных форм, дизайнов и назначений. Купить товары можно мелким и крупным оптом. Крупные заказы печатают индивидуально.

Ассортимент гофротары

Гофрированный картон — это разновидность плотной бумаги. Как правило, гофрированный картон состоит из нескольких слоев: наружный, внутренний, а между ними гофра (сложенный картон в гармошку).

Гофротара легкая, при этом достаточно плотная и крепкая. По количеству слоев в листе может быть трехслойным, пяти- и семислойным. Картонные коробки из листового гофрированного картона используются повсюду:

на производстве (заводская упаковка) — одноцветная тара, возможна печать с информацией о товаре;

в торговле — коммерческая упаковка, красивая, используется для сувениров, продуктов питания и т.д.;

при транспортировке — почтовые ящики.

А для крупногабаритных предметов, например, для корпусной мебели, есть гофроящики из картона.

На "Экспресс упаковка" вы без проблем сможете заказать гофротару. На изготовление крупных партий уходит до 10 дней. Отправка возможна по Украине. Производитель работает в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Возможен самовывоз.

На что обратить внимание при выборе производителя и поставщика гофротары

Заказывать коробки и другие виды упаковки всегда лучше напрямую у производителя. Если нужна тара на постоянной основе, высока вероятность заключения договора о сотрудничестве на длительный срок. Даже если вам нужен разовый заказ на мелкий опт, покупая на сайте производителя его продукт, вы сэкономите деньги.

Всегда обращайте внимание на:

состав материалов (в идеале – если это крафтовый картон без синтетических добавок и красителей);

отзывы клиентов;

историю компании;

какие гарантии дает производитель;

сертифицирована ли продукция (ГОСТ 9142 2014).

Для начала лучше заказать минимальную партию и убедиться, совпадает ли описание и действительность.

"Экспресс упаковка" отвечает всем критериям. Подтверждением этому есть сотрудничество с "Новой почтой" и другими крупными компаниями. Если вы хоть раз пользовались услугами транспортной компании НП, у вас есть понимание качества их тары. Такую же можете заказать и себе. Производитель напечатает на таре ваш логотип, сделает все быстро.