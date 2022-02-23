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Глава ГУР Буданов предупреждал о военной угрозе со стороны России еще прошлой осенью

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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23 февраля, 14:20
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Нас не удастся застукать врасплох – полковник Кирилл Буданов
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Фото: Главком

Руководитель главного управления разведки Министерства обороны полковник Кирилл Буданов еще осенью предупреждал о том, что российская агрессия начнет нарастать в январе-феврале 2022 года.

Об этом он говорил с изданием Military Times, сообщает "Главком".

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"Украинская разведка сильна как никогда. Мы еще прошлой осенью предупреждали о том, что Россия прибегнет к атаке, которой предшествует психологическое давление и фальсификации. Однако мы сильны и готовы ко всему. Нас не удастся застукать врасплох", – подчеркнул Кирилл Буданов.

Напомним, Кирилл Буданов был назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны 5 августа 2020 года.

Его назначение в Офисе президента объяснили "необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности".

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