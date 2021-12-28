Где выгоднее купить эфириум — биржи против обменников

Актуальная инструкция о том, как и где купить эфириум в Украине. Динамика курса эфира за последние годы

/ Фото: Pixabay

Эфириум — вторая по популярности и объему рыночной капитализации криптовалюта в мире, которая уже много лет является главным конкурентом биткоина. Эфириум считается одним из самых перспективных цифровых активов, а значит вопрос покупки монеты в 2022 по-прежнему остается актуальным.

В статье ниже о том, где и как приобрести криптовалюту безопасно, выгодно и надежно.

Эфириум — динамика курса криптовалюты

Курс эфириума, как и большинства других виртуальных валют, подвержен волатильности и отличается резкими взлетами и драматичными падениями. За шесть лет присутствия на рынке криптовалюта выросла с $0,7 (август 2015) до рекордных $4800 (ноябрь 2021). На момент написания статьи (середина декабря 2021) курс эфириума составляет $4150.

Динамика курса криптовалюты эфириум в текущем году демонстрировала непредсказуемость и высокую волатильность. Так, минимальное значение стоимости монеты составило $730, а максимальное — $4800.

На курсе эфириума не мог не отразиться крах криптовалютного рынка, который случился в мае 2021 года. Всего за 10 дней монета потеряла больше половины своей стоимости: 12 мая курс эфириума составлял $4300, а уже 23 мая цена актива не превышала $1900. Однако монета смогла доказать свою силу, и уже в начале осени она вернула утраченные позиции. Затем эфириуму потребовалось еще два месяца, чтобы не только достигнуть былого максимума, но и установить абсолютный исторический рекорд.

В течение последних трех месяцев криптовалюта демонстрирует устойчивость и стабильность. Наблюдается положительная динамика, и можно смело утверждать, что в новый год актив входит весьма уверенно.

Сравнение бирж и обменников

Существует несколько способов приобрести криптовалюту, однако не все из них являются одинаково прибыльными и надежными. Так, чтобы купить эфириум выгодно и безопасно, прежде всего, необходимо правильно выбрать торговую площадку. И одними из главных параметров при выборе метода покупки являются проверка репутации площадки, а также сравнение курсов бирж и обменников.

Итак, где и как купить эфириум в Украине, чтобы сделать это с максимальной выгодой и минимальными рисками.

Биржи — преимущества и недостатки

Криптовалютная биржа является традиционным, доступным и одним из самых надежных способов приобретения цифровых монет. Эти площадки отлично подходят для профессионального трейдинга, позволяют осуществлять покупку, продажу, а также обмен эфириума на достаточно выгодных условиях.

Так, среди главных преимуществ криптобирж можно выделить:

обширный торговый функционал;

серьезность площадки;

относительно выгодные курсы и низкие комиссии;

корректность осуществляемых сделок;

снижение риска недобросовестного контрагента;

удобство операций по обмену, покупке и продаже монет.

Слабыми сторонами специализированных бирж являются:

угрозы безопасности;

достаточно сложная технология ведения торгов;

отсутствие абсолютного доверия;

вероятность хакерской атаки, взлома или банкротства платформы.

Итак, специализированная биржа является действительно лучшим решением в том случае, если вы планируете заниматься профессиональным трейдингом, зарабатывать на динамике курса, часто торговать, редко вводить и выводить средства.

Вы можете выбрать для работы как международную, так и отечественную криптобиржу. Самыми популярными площадками на сегодня являются Kuna, Bincance и Exmo.

Обменники — плюсы и минусы

Еще один способ купить эфириум выгодно и безопасно — воспользоваться услугами онлайн-обменников. Эти сервисы выступают своего рода посредниками, а выигрывают, прежде всего, в скорости операций и защищенности пользователей.

Основными преимуществами онлайн-обменников являются:

мгновенный обмен, быстрая обработка платежей и высокая скорость проведения транзакций;

простой интерфейс и удобство осуществления обменных операций;

быстрая регистрация и полная конфиденциальность пользователей;

выгодные условия;

абсолютная безопасность и гарантии надежности.

Потенциальные риски, с которыми может столкнуться пользователь, включают:

вероятность стать клиентом фейкового сервиса и воспользоваться услугами мошенников;

сложности с выбором сервиса с хорошей репутацией и честными схемами работы.

Однако если вы выберете проверенный и надежный обменник эфириума, вы сможете избежать всех возможных проблем. Подходите к выбору торгового сервиса серьезно и ответственно, изучайте всю открытую информацию, используйте агрегаторы, читайте отзывы пользователей и проводите собственное расследование. Доверяйте свои деньги только площадкам с высоким уровнем защиты операций и надежной системой безопасности пользователей.

Альтернативные способы покупки эфириума

Специализированные криптовалютные биржи и онлайн-обменники — безусловно самые популярные способы работы с цифровыми активами. Но не единственные.

Среди других вариантов осуществления операций с эфириумом можно выделить:

P2P обменники (платформы, позволяющие проводить транзакции напрямую между покупателем и продавцом без управляющего сервера);

платежные системы (сервисы, например, Payeer, PerfectMoney, Advcash, которые имеют функцию покупки и продажи криптовалюты);

покупка и продажа из рук в руки (заключение сделки при личной встрече);

криптоматы (устройства, представляющие собой аналог классических банковских терминалов, которые позволяют купить цифровые монеты за наличные средства).

Однако стоит отметить, что каждый из этих способов существенно уступает традиционным биржам и обменникам. С точки зрения удобства, выгоды и безопасности.

Где хранить эфириум?

Прежде чем приобретать эфир, вы должны позаботиться о том, где будете хранить монеты. Для этого вам потребуется криптокошелек. Они бывают разными, а главный параметр классификации — подключенность к сети.

Горячие кошельки

Хранилища этого типа подключены к сети постоянно — вы имеете к ним доступ тогда, когда есть подключение к интернету.

Десктопный. Это программа, которая устанавливается на компьютер. Плюсы — функциональность и бесплатность.

Браузерный. Это сайт, на котором создается аккаунт пользователя. Плюсы — удобство и скорость.

Мобильный. Это приложение, которое скачивается на устройство. Плюсы — удобство, простота, бесплатность.

Холодные кошельки

Хранилища этого типа работают в режиме оффлайн, а подключение к интернету необходимо только для транзакций.

Аппаратный. Это USB устройство, которое сохраняет ключи в зашифрованном виде и защищает их от вирусов и взломов.

Бумажный. Это обычный лист бумаги, на котором записаны ключи.

Если вы планируете часто осуществлять операции с эфириумом и заниматься трейдингом с небольшими суммами, вам стоит выбрать горячее хранилище. А для длительного сбережения денег и хранения крупных сумм отлично подойдет холодный кошелек.

Как не стать жертвой обмана при обмене криптовалют

Потенциальные проблемы при проведении обменных операций с цифровыми активами связаны, в первую очередь, с риском быть обманутыми. Как же минимизировать риски при обмене эфириума и не стать жертвой мошенников?

Чтобы не потерять крупную сумму денег, осуществляйте обмен маленькими частями. Генерируйте сложные, а главное – разные пароли для каждой платформы. Внимательно проверяйте репутацию сервиса и ищите всю доступную в интернете информацию о торговой площадке. Не верьте обещаниям о легком заработке и не ведитесь на подозрительно выгодные условия. Переходите только по проверенным ссылкам. Проверяйте несколько раз всю информацию, которую вводите. Храните ключ доступа к кошельку в надежном месте. Главное — всегда будьте бдительны и внимательны.

Чаще всего мошенники пользуются неграмотностью пользователей в вопросе цифровых активов. А это значит, что лучший способ уберечься от обмана — повышать свою финансовую грамотность и знания в области блокчейн-индустрии и рынка криптовалют.

Прогноз курса эфириума на 2022

Точно предположить стоимость эфириума (как и других высоковолатильных активов) невозможно. Однако технический анализ, изучение истории графика цен, отслеживание определенных тенденций и закономерностей позволяют строить определенные прогнозы на будущее.

Так, согласно предположениям экспертов, в 2022 году эфириум имеет все шансы демонстрировать более высокие цены на фоне увеличения спроса и сокращения предложения, большого количества новых проектов DeFi и токенизации. Аналитики сходятся во мнении, что в следующем году нас ждет не только потенциальный рост эфириума, но и новые максимумы.

Некоторые эксперты прогнозируют, что монета достигнет рекордных $5000, а другие высказывают и куда более оптимистичные прогнозы — вплоть до немыслимых на сегодняшний день $20000.

Мы точно можем быть уверены в том, что эфириум не собирается сдавать позиции и уверенно продолжает набирать обороты.