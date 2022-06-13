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Где в Киеве получить продукты от Фонда Рината Ахметова

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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13 июня, 13:49
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Направлена очередная тысяча наборов с продуктами первой необходимости для переселенцев
В Киев доставлена очередная партия гуманитарной помощи для переселенцев
В Киев доставлена очередная партия гуманитарной помощи для переселенцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи Киеву. Тысячу наборов с продуктами первой необходимости фонд направил в территориальный центр социального обслуживания Печерского района.

В составе продуктовых наборов:

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  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

Всего фонд уже передал в Киев более 58 тысяч наборов с продуктами питания. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч таких наборов.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные – бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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