Где в Киеве получить продукты от Фонда Рината Ахметова

Направлена очередная тысяча наборов с продуктами первой необходимости для переселенцев

В Киев доставлена очередная партия гуманитарной помощи для переселенцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи Киеву. Тысячу наборов с продуктами первой необходимости фонд направил в территориальный центр социального обслуживания Печерского района.

В составе продуктовых наборов:

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макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего фонд уже передал в Киев более 58 тысяч наборов с продуктами питания. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч таких наборов.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные – бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".