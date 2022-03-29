Где найти актуальную информацию о работающих аптеках АНЦ и лекарствах в наличии

Сеть аптек возобновила работу интернет-заказов на сайте

/ Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Чтобы не рисковать своей жизнью, бегая по городу в поисках открытой аптеки, и не стоять напрасно в очередях, с заботой об украинцах сеть АНЦ возобновила работу интернет-заказов на сайте anc.ua. Он предлагает ближайшую к вам точку и проверяет наличие лекарств, указывая количество упаковок. А вы делаете интернет-заказ и за сутки забираете препараты в аптеке.

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Аптекари сегодня проявляют смелость и преданность своему делу и, несмотря на проблемы со снабжением, пытаются поддерживать ассортимент лекарств. Сейчас часто не хватает некоторых лекарств, поэтому на сайте есть опция подбора соответствий и заменителей.

Алгоритм заказа anc.ua:

На верхней панели выберите свой город. В поисковой строке, расположенной ниже, введите нужный товар. Определитесь с дозировкой. Если нужного лекарства нет, рядом предлагаются заменители. Сайт выдает список ближайших аптек – оформите заказ через кнопку "Купить". Выберите способ оплаты – онлайн или при получении. Ждите смс-подтверждения заказа и только тогда идите за лекарством.

Сохраните ссылку на сайт в смартфоне, чтобы иметь актуальную информацию о лекарствах и адресах аптек, работающих в вашем городе! Не подвергайте себя опасности, не стойте в очередях, заказывайте онлайн!