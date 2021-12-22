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Формула "Роттердам+": Минэкономики пересчитало цены на бензин на АЗС

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
22 декабря, 17:47
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В основе цен на бензин и дизтопливо на АЗС – котировки топлива в порту Роттердам
/ Фото: Pixabay

Министерство экономики пересчитало розничные цены на бензин и дизельное топливо на основании котировок топлива в порту Роттердам, включая стоимость доставки в Украину и наценку АЗС.

Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства, сообщает "Главком".

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По данным Министерства экономики, максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,97 грн/литр, на дизтопливо – 30,16 грн/литр.

По сравнению с серединой декабря средняя цена на бензин увеличилась на 0,19 грн/литр, на ДТ – на 0,3 грн/литр.

Как сообщалось, 14 мая 2021 года Кабмин ввел формулу "Роттердам+" для определения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС.

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Согласно постановлению правительства, среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долл./тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

"Бензиновая" формула является идентичной формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.

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