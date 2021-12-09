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Forex Club Libertex запускает для инвесторов уникальный счет с нулевыми комиссиями

Актуально
9 декабря, 08:00
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Уникальные условия Libertex Portfolio поощряют сдержанную, но последовательную активность на финансовых рынках

Количество новых участников рынка акций стремительно растет. Но вместо того, чтобы стремиться к быстрому обогащению, новые игроки больше заинтересованы в долгосрочном росте капитала при низких рисках. Forex Club Libertex, ведущая международная компания, предлагающая CFD-торговлю уже более 25 лет, запускает новый тип счета, специально разработанный с учетом потребностей современных инвесторов. Счет Libertex Portfolio предлагает инвесторам уникальные условия, поощряя сдержанную, но последовательную активность на финансовых рынках. Пользователи также получат ряд преимуществ по сравнению с шаблонным подходом, который все еще доминирует среди онлайн-трейдеров.

Что такое Libertex Portfolio?

Libertex Portfolio – это совершенно новый тип счета на торговой платформе Libertex, созданный специально для инвесторов. Его основное преимущество – нулевая комиссия! Пользователи Libertex Portfolio будут избавлены от любых вычетов в виде комиссий или сборов за управление счетом с их прибылей или дивидендов. Это означает, что владельцы такого счета смогут инвестировать дополнительные средства для получения еще большей прибыли, а не отдавать эти деньги брокеру.

Реальные преимущества для реальных инвесторов

Благодаря Forex Club Libertex, дни, когда инвесторов, предпочитающих заниматься накопительством, наказывали высокими комиссиями и сборами за отсутствие активности на счетах, уходят в прошлое. С помощью Libertex Portfolio все ваши доходы теперь идут непосредственно вам, а не брокеру. Теперь вы можете ежемесячно инвестировать столько, сколько хотите. И вы можете быть спокойны, зная, что каждая ваша копейка работает на вас. Плюс ко всему, торговля на Libertex Portfolio реальными акциями без использования мультипликатора обеспечивает гораздо больший контроль рисков и ваших средств. Именно так и должно работать управление деньгами – легко, быстро и бесплатно.

Директор по маркетингу Forex Club Libertex Мариос Чайлис делится своими впечатлениями по поводу нового продукта: "Мы чрезвычайно рады представить наш новый инвестиционный продукт, Libertex Portfolio, который предлагает крайне привлекательные условия торговли акциями мировых компаний при возможной сумме сделки всего от 10 долларов. А самое замечательное то, что опция Libertex Portfolio доступна на удобной платформе, которую уже давно знают и любят наши лояльные пользователи".

Libertex Portfolio позволяет покупать акции ведущих компаний, таких как Google, Apple, Tesla и других, в любой удобный момент. Полный список доступных вариантов включает технологический, автомобильный, промышленный, медицинский, развлекательный, пищевой секторы. Это, безусловно, позволяет создавать разнообразный инвестиционный портфель, сводящий к минимуму риски.

Независимо от того, являетесь ли вы новым клиентом или одним из старых друзей Forex Club Libertex, почему бы не воспользоваться этой уникальной возможностью для инвестиций без комиссий? Кроме того, любой заядлый трейдер согласится, что разумнее держать часть инвестиций в менее рискованном, стабильном портфеле. Когда кажется, что наилучший момент инвестирования в подобные корпорации остался в прошлом, помните, что следующий наилучший момент наступил в настоящем.

Посетите сайт www.fxclub.org и зарегистрируйте свой счет Libertex Portfolio уже сегодня. Распоряжайтесь активнее своими деньгами, инвестируйте в акции без комиссий вместе с Forex Club Libertex и вперед... Через торговлю к успеху!

Юрисдикционные ограничения. Счет Libertex Portfolio недоступен в Европейском Союзе и других странах с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; странах, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и странах, которые находятся под международными санкциями.

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