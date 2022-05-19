Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов в Фастовский и Бучанский районы Киевщины

С начала войны гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев

Гуманитарная помощь для жителей Фастовского и Бучанского районов Киевщины / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что гуманитарная ситуация в Киевской области остается непростой, все больше людей возвращаются в собственные дома. В частности, в Бучанский район, который больше всего пострадал от зверств и разрушений со стороны оккупанта.

Фонд Рината Ахметова передал 150 продуктовых наборов для жителей села Берестянка, расположенного в Бучанском районе области. Еще 850 наборов с продуктами первой необходимости были доставлены в Фастов и близлежащие населенные пункты.

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В состав продуктовых наборов вошли:

макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Наборы с продуктами питания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 24,5 тысячи жителей Киевщины. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.