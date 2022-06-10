Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов для переселенцев в Киеве

Еще в 2014 году Киев принял много переселенцев с востока Украины. С началом полномасштабной войны география внутренне перемещенных лиц, нашедших убежище в столице, значительно расширилась.
Для того чтобы помочь переселенцам в Киеве, Фонд Рината Ахметова отправил тысячу продуктовых наборов в терцентр социального обслуживания Подольского района.
В состав наборов вошли:
- макаронные изделия;
- сгущенное молоко;
- мука;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
Всего Фонд уже направил в Киев более 57 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч человек.
Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".