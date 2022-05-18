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Фонд Рината Ахметова передал еще тысячу продуктовых наборов в Днепровский район столицы

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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18 мая, 12:04
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Продукты первой необходимости получат люди, которые спасаются от войны и нуждаются в помощи
Гуманитарная помощь для переселенцев, проживающих в Киеве
Гуманитарная помощь для переселенцев, проживающих в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Миллионы жителей Украины стали жертвами полномасштабной войны. Пожилые люди, дети и женщины из разных уголков нашей страны были вынуждены искать убежища подальше от зоны активных боевых действий.

Для переселенцев, проживающих в Киеве, Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи. Тысячу наборов с продуктами первой необходимости Фонд отправил в территориальный центр социального обслуживания Днепровского района Киева.

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Получить их смогут внутренне перемещенные лица – пожилые люди и люди с инвалидностью, одинокие и многодетные матери. В состав наборов вошли продукты первой необходимости:

  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • макароны;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

Всего в Киев Фонд Рината Ахметова уже передал более 42 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.

С 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек.

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Тот, кто спас авиацию ВМС… Полковник Игорь Бедзай - начальник службы безопасности полетов, старший инспектор-летчик Командования Военно-Морских Сил ВСУ. Один из лучших военных пилотов страны. Это именно он в 2014-м, не дожидаясь приказов сверху, спас авиацию ВМС из оккупированного Крыма. Погиб в мае 2022-го при выполнении боевого задания. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
На фото - 15-летняя девочка-сирота, которая села за руль обстрелянного автомобиля, чтобы помочь незнакомым раненым людям - трем мужчинам и женщине, пытавшимся эвакуироваться. Ехала 30 километров с простреленными ногами – от Попасной до Бахмута – по заминированной дороге, но довезла раненых в больницу. Номинирована на звание ГСЧС – «Герой-спасатель».
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