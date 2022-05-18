Фонд Рината Ахметова передал еще тысячу продуктовых наборов в Днепровский район столицы

Продукты первой необходимости получат люди, которые спасаются от войны и нуждаются в помощи

Гуманитарная помощь для переселенцев, проживающих в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Миллионы жителей Украины стали жертвами полномасштабной войны. Пожилые люди, дети и женщины из разных уголков нашей страны были вынуждены искать убежища подальше от зоны активных боевых действий.

Для переселенцев, проживающих в Киеве, Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи. Тысячу наборов с продуктами первой необходимости Фонд отправил в территориальный центр социального обслуживания Днепровского района Киева.

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Получить их смогут внутренне перемещенные лица – пожилые люди и люди с инвалидностью, одинокие и многодетные матери. В состав наборов вошли продукты первой необходимости:

сгущенное молоко;

мука;

макароны;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего в Киев Фонд Рината Ахметова уже передал более 42 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.

С 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек.