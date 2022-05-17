Фонд Рината Ахметова передал еще 2 тысячи продуктовых наборов Киевской области

Продукты первой необходимости получат жители Макарова и ближайших населенных пунктов

В гуманитарную помощь входят продукты первой необходимости / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще в марте в небольшом поселке Макаров в 60 километрах от Киева шли ожесточенные уличные бои. Многие мирные жители потеряли не только крышу над головой, но и фактически остались без доступа к базовым жизненным потребностям.

Фонд Рината Ахметова направил очередную партию гуманитарной помощи жителям Макарова и ближайших населенных пунктов. Это более 2 тысяч наборов с продуктами первой необходимости. В состав продуктовых наборов вошли:

Реклама

макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего наборы с продуктами питания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 23,5 тысячи жителей Киевщины. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

С 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.