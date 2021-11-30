Фонд гарантирования вкладов заработал для клиентов обанкротившихся банков почти 30 млрд грн на продаже активов

С начала года Фонд гарантирования вкладов выручил за активы банков-банкротов почти 2 млрд грн

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С момента начала банкопада, который произошел в Украине в результате финансового кризиса 2014-2017 годов и привел к признанию неплатежеспособными 100 банков, Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспечил продажу активов обанкротившихся банков на общую сумму около 30 млрд гривен. Об этом сообщает УНИАН.

Средства, вырученные от продажи активов, ФГВФЛ использует для расчетов с кредиторами обанкротившихся банков.

В целом активы обанкротившихся банков можно поделить на две главные категории: недвижимость и права требования по кредитам. Недвижимое имущество покупают более активно, в то время как права требования, составляющие 80% всех активов, продаются значительно сложнее.

Это обусловлено тем, что часто кредиты в обанкротившихся банках беззалоговые или с "мусорным" обеспечением, а также имеют просрочку 7-10 лет. Однако часть кредитов – работающие, вовремя обслуживаемые заемщиками и являющиеся привлекательными активами для покупателей.

"Права требования по кредитам – более сложный вид актива. Кроме оплаты за лот, он требует от инвестора расходов на инвестиционную оценку, юридические консультации, судебные процессы и т.п. Также учитываются риски, связанные с активом. Среди них – затягивание судебных процессов по взысканию задолженности по кредиту или залогу, потеря целостности и обесценивание со временем предмета залога и другие риски. Поэтому в первую очередь цена продажи активов на рынке зависит от их качества", – отмечает партнер, руководитель практики реструктуризации KPMG в Украине Юрий Федоров.

Получив в управление множество неплатежеспособных банков, Фонд гарантирования вкладов фактически создал рынок проблемных активов в Украине. Для повышения эффективности реализации активов была разработана система электронных аукционов Prozorro.Продажи, которая начала работу с 2016 года.

"Главные преимущества этой системы – единые правила игры и равные условия для всех участников аукционов, прозрачная конкуренция. Это обеспечивает справедливость и открытость проведения торгов по принципу "все видят все", а также максимальную возможную цену продажи актива на рынке благодаря конкурентной борьбе за лот. Участие в торгах могут принимать локальные и иностранные инвесторы, физические и юридические лица", – рассказывает директор департамента консолидированной продажи активов ФГВФЛ Александр Кульчицкий.

За 2021 год благодаря продаже активов обанкротившихся банков Фонд гарантирования вкладов уже получил почти 2 млрд гривен, направляемых на расчеты с кредиторами этих банков. В частности, он получил 294,3 млн грн за здание головного офиса "ВТБ Банка" площадью 5 975,3 кв. м вместе с земельным участком на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко в Киеве, 280,6 млн грн – за здание "Родовид банка" площадью 6077,1 кв. м в Киеве на Подоле, 269 млн грн – за пул кредитов "Дельта Банка" и банка "Финансы и Кредит", 148 млн грн – за портфель кредитов банка "Финансовая инициатива", часть из которых находится в залоге НБУ, 139,3 млн грн – за гостиницу "Виктория" на побережье Черного моря в Одессе.