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Финучреждение направило 10 млн гривен на борьбу украинцев против оккупантов

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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15 апреля, 15:26
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С начала войны Moneyveo помогает защитникам Украины и волонтерам

Несмотря на вынужденное замедление бизнес-процессов, Moneyveo не может оставаться в стороне от общеукраинской борьбы против оккупантов. С начала войны компания направила 10 миллионов гривен на нашу общую борьбу против захватчиков. Из них 5 миллионов гривен – на специальный счет НБУ для поддержки армии, а 5 миллионов – на точечное закрытие неотложных нужд.

  • С начала агрессии компания перечислила 5 миллионов гривен на нужды Вооруженных сил Украины и 1 миллион гривен для волонтеров Dopomoga.Razom на самые критические нужды военных.
  • Сами сотрудники собрали 317 500 грн. Приобрели пикап для Территориальной обороны за 257 500 грн. А остальные, 60 000 грн, перечислили разведчикам ОК "Північ". Также отчасти приняла участие в финансировании внедорожника для наших защитников.
  • Компания закупает тепловизоры, радиотехнику, амуницию в Польше и передает защитникам в Украину.
  • Для военных и полевых госпиталей и гражданских больниц были приобретены все необходимые медикаменты и портативные аппараты УЗИ.
  • Для гражданского населения была организована помощь в эвакуации и поселении, обеспечение гуманитарной помощью наиболее пострадавших регионов Украины.
  • Сотрудники компании стали в ряды ВСУ, теробороны, самообороны и занимаются волонтерской деятельностью, в том числе трудятся в когорте кибервойск.

Верим, что скоро вернемся к нормальной жизни и возобновим свою активность.

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Берегите себя, верьте в Украину и ее защитников!

Мы победим! Все будет Украина!

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