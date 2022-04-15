Финучреждение направило 10 млн гривен на борьбу украинцев против оккупантов

Несмотря на вынужденное замедление бизнес-процессов, Moneyveo не может оставаться в стороне от общеукраинской борьбы против оккупантов. С начала войны компания направила 10 миллионов гривен на нашу общую борьбу против захватчиков. Из них 5 миллионов гривен – на специальный счет НБУ для поддержки армии, а 5 миллионов – на точечное закрытие неотложных нужд.
- С начала агрессии компания перечислила 5 миллионов гривен на нужды Вооруженных сил Украины и 1 миллион гривен для волонтеров Dopomoga.Razom на самые критические нужды военных.
- Сами сотрудники собрали 317 500 грн. Приобрели пикап для Территориальной обороны за 257 500 грн. А остальные, 60 000 грн, перечислили разведчикам ОК "Північ". Также отчасти приняла участие в финансировании внедорожника для наших защитников.
- Компания закупает тепловизоры, радиотехнику, амуницию в Польше и передает защитникам в Украину.
- Для военных и полевых госпиталей и гражданских больниц были приобретены все необходимые медикаменты и портативные аппараты УЗИ.
- Для гражданского населения была организована помощь в эвакуации и поселении, обеспечение гуманитарной помощью наиболее пострадавших регионов Украины.
- Сотрудники компании стали в ряды ВСУ, теробороны, самообороны и занимаются волонтерской деятельностью, в том числе трудятся в когорте кибервойск.
Верим, что скоро вернемся к нормальной жизни и возобновим свою активность.
Берегите себя, верьте в Украину и ее защитников!
Мы победим! Все будет Украина!