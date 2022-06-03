Филипп Моррис остается одним из крупнейших налогоплательщиков Украины

В компании отмечают, что импорт никак не отразился на объеме уплаченных в Украине налогов

Максим Барабаш рассказал, что «Филипп Моррис» в марте-апреле уплатил 5,8 млрд грн налогов в бюджет Украины

"Филипп Моррис" остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, несмотря на временную остановку фабрики вблизи Харькова, сообщил в интервью генеральный директор компании Максим Барабаш.

"С начала войны мы остаемся одним из самых больших налогоплательщиков. В марте-апреле уплатили 5,8 млрд грн. В марте сумма акцизных платежей компании составляла около 63% общих акцизных поступлений по табачным изделиям в Украине", – сказал он.

По его словам, с начала войны табачная фабрика компании вблизи Харькова прекратила работу. В настоящее время компания импортирует табачные изделия из стран Европейского Союза. Над обеспечением поставок в Украину работает 5 фабрик Philip Morris International. Импорт никак не отразился на объеме уплаченных налогов в Украине.

Максим Барабаш отметил, что благодаря импорту с июня наиболее популярные торговые марки PMI будут доступны в продаже. И в течение следующих месяцев компания планирует существенно расширить ассортимент в Украине.

Что касается перспектив запуска производства в Украине, то, учитывая ситуацию в Харьковской области, пока рано говорить о возобновлении работы фабрики.

По оценкам компании, с марта рынок табачных изделий в Украине сократился по меньшей мере на 10%, учитывая количество выехавших за границу совершеннолетних потребителей, а также оставшихся на временно оккупированных территориях.