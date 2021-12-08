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Федерация работодателей транспорта призвала Минюст не согласовывать приказ о списании грузовых вагонов по возрасту

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
8 декабря, 14:35
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ФРТУ указала на ряд юридических недостатков относительно приказа о списании грузовых вагонов по возрасту
/ Фото: Pixabay

Новая редакция приказа о списании грузовых вагонов по возрасту, которую разработало Министерство инфраструктуры Украины, содержит ряд юридических недостатков, исключающих его государственную регистрацию. Кроме того, она не содержит существенных изменений по сравнению с предыдущей версией и не учитывает позицию целых отраслей экономики. Именно поэтому Министерство юстиции должно отказать этому приказу в государственной регистрации. Об этом говорится в письме Минюсту от Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ), сообщает "Главком".

"Несмотря на все заявления и обещания, МИУ так и не провело полноценное обсуждение этого приказа с представителями всех заинтересованных сторон, прежде всего потребителей услуг украинской железной дороги", – отметили в ФРТУ.

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Среди юридических недостатков, которые указывают в федерации, – в первую очередь нарушения сроков, которые должны быть выдержаны между публикацией документа и временем на принятие замечаний и предложений от заинтересованных сторон. Так, согласно Закону "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", срок, в течение которого от физических и юридических лиц, их объединений принимаются замечания и предложения, не может быть меньше одного месяца и больше трех месяцев с дня обнародования проекта.

"Публикация проекта на официальном сайте МИУ состоялась 22 ноября 2021 года. Соответственно, минимальный предельный срок для замечаний и предложений заинтересованных сторон должен исчерпаться 22 декабря 2021 года. Однако глава Государственной регуляторной службы согласовал проект уже 30 ноября 2021 года", – указывают в федерации.

Такие сжатые сроки согласования проекта, по убеждению ФРТУ, свидетельствуют о формальности опубликования и нарушают принцип предсказуемости государственной регуляторной политики, определенный в статье 4 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

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"Принцип предсказуемости означает, что приказ не может вступать в силу с 01 января 2022 года, ведь по состоянию на текущую дату 03 декабря 2021 субъекты хозяйствования не имеют возможности осуществлять надлежащее планирование деятельности, так как не имеют понимания окончательного содержания приказа. А замечания, которые могут учитываться разработчиком проекта приказа, должны поступать до 22 декабря 2021 года", – подчеркнули в ФРТУ.

При этом добавленный к проекту анализ регуляторного влияния имеет настолько многочисленные нарушения требований действующего законодательства, что целесообразно считать данный анализ полностью отсутствующим, отметили в ФРТУ. Так, он подготовлен с нарушением принципа целесообразности, адекватности, эффективности, а также принципа сбалансированности – то есть, не доказано, что обеспечен баланс интересов разных групп хозяйствующих субъектов, граждан и государства.

В ФРТУ предупредили: следствием списания без должной замены станет дефицит вагонов и дальнейшее падение перевозок на украинской железной дороге, существенное ограничение конкурентоспособности грузоотправителей как в Украине, так и на зарубежных рынках. Кроме того, формальный подход к ограничению срока эксплуатации вагонов без оценки их реального технического состояния нивелирует инвестиции грузовладельцев в рабочий парк, чем исказит конкуренцию между отдельными грузовладельцами. В результате произойдет снижение промышленного и сельскохозяйственного производства в Украине с миллиардными потерями валютных и налоговых поступлений.

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Учитывая, что анализ регуляторного воздействия отсутствует, проект регуляторного акта не был обнародован и не был представлен на согласование с уполномоченным органом, орган юстиции имеет все основания для отказа в государственной регистрации регуляторного акта, отметили в ФРТУ.

Как известно, МИУ разработало программу списания грузовых вагонов по возрасту в рамках "Большого строительства на УЗ". Вместо них, как предполагается, будут построены новые вагоны на украинских заводах. Стоимость проекта составляет более 100 миллиардов гривен. Для этого планируется подписание меморандума, участниками которого станут банки, выдающие кредиты под закупки, УЗ и вагоностроительные заводы.

Более 200 украинских компаний и бизнес-ассоциаций подписали антимеморандум, чтобы не допустить списание вагонов, ведь через данный проект "Укрзалізниця" и экономика Украины потеряют миллиарды, а страну будет ждать транспортный коллапс.

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