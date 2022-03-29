FAVBET усиливает объемы помощи Украине и ВСУ

Война показывает нам, как важно объединяться и помогать друг другу в трудные времена. Международная компания FAVBET продолжает поддерживать благотворительный фонд "Повернись живим" и передает финансовую помощь украинской армии.
На средства FAVBET приобретены бронежилеты, каски, наколенники, балаклавы, тепловизоры, приборы ночного видения и многое другое для защитников Украины.
Каждый день компания работает над тем, чтобы все сотрудники и их семьи были в безопасности, а у Украины была вся помощь, которую она может оказать.
Международная кампания FAVBET поддерживает инициативы благотворительного фонда "Повернись живим" с 2021 года, оказывая финансовую помощь на системной основе.
Компанией были построены логистические маршруты перевозки гуманитарной помощи из Львова в Киев. За период войны было перевезено более 50 тонн гуманитарного груза.
"Мы понимаем, насколько сейчас важна своевременная перевозка товаров первой необходимости, поэтому разработали цепочку поставок и за свой счет доставляем ее своим транспортом и водителями", – Сергей Ковальчук, член наблюдательного совета благотворительного фонда FAVBET Foundation.
Сотрудники на регулярной основе делают пожертвования на помощь потерпевшим от военного конфликта, а также на волонтерские проекты, активно работающие на месте. В данный момент они пожертвовали более миллиона гривен. Но дело не только в деньгах. Каждый третий сотрудник FAVBET присоединился к Вооруженным силам Украины и волонтерской работе. Часть из них взяли в руки оружие и оберегают нашу страну в рядах территориальной обороны. Компания предоставляет военное снаряжение, неограниченный отпуск и финансовую поддержку всем, кто оказывает гуманитарную помощь.
Кроме этого, компания передала для нужд ВСУ 25 единиц современной компьютерной техники, жесткие диски, дополнительное оборудование для настройки современных сетей связи, средства гигиены и продукты питания. Не стали исключением также брендированные повербанки и одежда из сувенирной продукции.
Благотворительный фонд компании FAVBET Foundation, целью которого является создание условий для развития детей и общества, приостановил все проекты и переориентировался на помощь пострадавшим в Украине.
Сергей Кошиль, Human Resources Director в FAVBET, заявил:
"Мы точно знаем, что победа за нами. А чтобы ее ускорить – с каждого депозита отправляем 1% на нужды армии. Наши сотрудники находятся в разных уголках Украины, однако наша деятельность набирает обороты. Где бы мы ни находились, мы собираемся вместе. Так мы помогаем Украине своим талантом и ресурсами. Мы масштабируем свое участие в кибервойне и будем бороться до конца. Верим в победу и в ВСУ".