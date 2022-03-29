FAVBET усиливает объемы помощи Украине и ВСУ

Международная компания продолжает поддерживать благотворительный фонд "Повернись живим" и передает финансовую помощь украинской армии

Благотворительная помощь от FAVBET / Фото: FAVBET

Война показывает нам, как важно объединяться и помогать друг другу в трудные времена. Международная компания FAVBET продолжает поддерживать благотворительный фонд "Повернись живим" и передает финансовую помощь украинской армии.

На средства FAVBET приобретены бронежилеты, каски, наколенники, балаклавы, тепловизоры, приборы ночного видения и многое другое для защитников Украины.

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Каждый день компания работает над тем, чтобы все сотрудники и их семьи были в безопасности, а у Украины была вся помощь, которую она может оказать.

Международная кампания FAVBET поддерживает инициативы благотворительного фонда "Повернись живим" с 2021 года, оказывая финансовую помощь на системной основе.

Компанией были построены логистические маршруты перевозки гуманитарной помощи из Львова в Киев. За период войны было перевезено более 50 тонн гуманитарного груза.

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"Мы понимаем, насколько сейчас важна своевременная перевозка товаров первой необходимости, поэтому разработали цепочку поставок и за свой счет доставляем ее своим транспортом и водителями", – Сергей Ковальчук, член наблюдательного совета благотворительного фонда FAVBET Foundation.

Сотрудники на регулярной основе делают пожертвования на помощь потерпевшим от военного конфликта, а также на волонтерские проекты, активно работающие на месте. В данный момент они пожертвовали более миллиона гривен. Но дело не только в деньгах. Каждый третий сотрудник FAVBET присоединился к Вооруженным силам Украины и волонтерской работе. Часть из них взяли в руки оружие и оберегают нашу страну в рядах территориальной обороны. Компания предоставляет военное снаряжение, неограниченный отпуск и финансовую поддержку всем, кто оказывает гуманитарную помощь.

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Кроме этого, компания передала для нужд ВСУ 25 единиц современной компьютерной техники, жесткие диски, дополнительное оборудование для настройки современных сетей связи, средства гигиены и продукты питания. Не стали исключением также брендированные повербанки и одежда из сувенирной продукции.

Благотворительный фонд компании FAVBET Foundation, целью которого является создание условий для развития детей и общества, приостановил все проекты и переориентировался на помощь пострадавшим в Украине.

Сергей Кошиль, Human Resources Director в FAVBET, заявил: