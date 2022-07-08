Фармацевтическая компания "Сервье": гуманитарная ответственность перед пациентами во время войны

"Сервье Украина" продолжает оказывать благотворительную помощь украинским больницам и пациентам

Компания "Сервье Украина" четвертый месяц продолжает оказывать благотворительную помощь учреждениям охраны здоровья. На момент публикации более 135 больниц по всей Украине, включая наиболее пострадавшие от оккупации и военных действий регионы, уже получили крайне важные препараты на сумму 19,5 млн грн, в том числе для лечения онкологических заболеваний на сумму 3,54 млн грн.

Кроме препаратов больницам предоставляется финансовая помощь для закупки необходимого оборудования и медицинских товаров. В настоящее время сумма помощи составила 1,6 млн грн.

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"Сервье Украина" продолжает и далее оказывать благотворительную помощь по запросу учреждений здравоохранения.

Кроме того, "Сервье Украина" сотрудничает с Министерством здравоохранения для поддержки украинских пациентов с сахарным диабетом II типа, бесплатно предоставив 10 000 упаковок препарата Диабетон МR для контроля глюкозы у этих людей.

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Международная компания поддерживает украинское население и с помощью многочисленных дочерних компаний Группы "Сервье" в разных странах.

Еще в начале марта Группа "Сервье" создала "Фонд солидарности Украины", из которого предоставлена финансовая помощь на общую сумму, которая на сегодня превышает 1,5 миллиона евро. Фонд был открыт при поддержке работников по всему миру, желающих внести личные взносы и присоединиться к сбору средств. Исполнительный комитет Группы "Сервье" удваивает взносы сотрудников: на каждый евро, уплаченный работником, Группа вносит еще один евро.

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Вместе реализуем все возможные меры для оказания поддержки украинскому населению.