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"Это противоречит европейской практике". "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о давлении на суд

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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10 февраля, 19:06
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Суд отказал предприятию в ходатайстве об отказе закрыть производство по жалобе прокуратуры
/ Фото: freepik.com

Третий апелляционный административный суд, где рассматривалось дело о рентных платежах в 2015–2019 годах между налоговой и компанией "АрселорМиттал Кривой Рог", отказал предприятию в ходатайстве об отказе закрыть производство по жалобе прокуратуры. В официальном сообщении, опубликованном на сайте компании, "АрселорМиттал Кривой Рог" назвал это решение нарушением европейских норм, так как в европейской судебной практике участие прокуратуры по гражданским делам считается осуществлением дополнительного давления на суд, сообщает "Гордон".

"Европейский суд по правам человека неоднократно подтверждал, что, участвуя в деле, прокурор даже фактом своего появления в судебном процессе позволяет усилить позицию той или иной стороны, нарушающей ст. 6 Конвенции о защите прав и основных свобод человека – гарантированное право на справедливый суд ", – подчеркнули в компании.

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По мнению адвоката "АрселорМиттал Кривой Рог" Игоря Нагая, суд предоставил возможность представителям предприятия детально объяснить свою позицию на сегодняшнем заседании, в частности, благодаря значительному вниманию общества и средств массовой информации к этому резонансному делу.

"Налоговые споры должны разрешаться по принципу состязательности в суде, а не с помощью правоохранителей. Аргументами должны быть положения и научные доказательства, а не конъюнктурные цели или силовое давление. Мы уверены в профессиональной экспертизе в поддержку нашей позиции и будем защищать свою правоту. Надеемся, что Украина все же является страной, где международный инвестор может рассчитывать на принцип верховенства права", – сказал заместитель генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" по административным вопросам Артем Филипьев.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января 2022 года Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировал средства на счетах компании.

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На предприятии назвали уголовное производство против одного из руководителей компании "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.

17 ноября 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщила пресс-служба ОГПУ. По данным правоохранителей, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019-го вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.

1 февраля про обыски на предприятиях в Кривом Роге сообщил "Метинвест" и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

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По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). По версии Бюро экономической безопасности, должностные лица компаний в период с 2018-го по 2020 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн.

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