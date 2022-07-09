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Есть связи и географическая близость: как Украина может помочь Европе с энергобезопасностью

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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9 июля, 13:24
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Рассказываем, как украинская энергосистема может поддержать европейскую энергетическую безопасность
Как Украина может поддержать энергетическую безопасность ЕС
Как Украина может поддержать энергетическую безопасность ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Благодаря географической близости с Европой и существующим связям с европейскими энергетическими рынками, Украина может помочь поддержать энергетическую безопасность ЕС.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе Международной конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария).

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"Украина имеет возможность использовать свою географическую близость и существующие связи с европейскими энергетическими рынками, чтобы поддержать европейскую энергетическую безопасность. Это возможно благодаря богатым ветровым и солнечным ресурсам, потенциалу в добыче газа, инфраструктуре хранения газа и будущему производству зеленого водорода", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что международные инвесторы уже выразили готовность к реализации этого потенциала, но для этого необходимы политические гарантии и прозрачные правила игры, которые Украина должна обеспечить.

Также он добавил, что Ukraine Recovery Conference является свидетельством того, что никто среди западных партнеров не сомневается, что Украина выйдет победителем из войны.

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"Ukraine Recovery Conference – это первый этап и значимое событие на пути восстановления послевоенной Украины, которое должно происходить в слаженном сотрудничестве с международными партнерами", – подытожил Тимченко.

Напомним, что в ходе конференции в швейцарском Лугано в понедельник, 4 июля, был представлен план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики Украины до 2032 года.

"Сегодня" ранее рассказывали, какие возможности для инвестиций в возобновляемую энергетику есть у Украины. Также мы писали, сколько денег выделит ЕС на восстановление нашей страны.

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