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Если Запад не поддержит Украину, это будет катастрофа для мира – Арсений Яценюк

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
8 декабря, 10:32
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Для сдерживания России нужно оставаться в единстве, действовать нестандартно и смело, заявил Яценюк
Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / Фото: ksf.openukraine.org

Какова цена, если Запад не поддержит Украину? Это будет катастрофа для западного общества и для мира, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ 7 декабря.

Арсений Яценюк подчеркнул, что в данный момент для Украины на кону существование государства, независимость и суверенитет нашей страны.

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Он подчеркнул, что на дискуссию о цене, которую должна заплатить Россия в случае вторжения, следует взглянуть с другой стороны: "Давайте обсудим, какой может быть цена, если Запад не поддержит Украину? Это была бы катастрофа для мира и западного общества".

"Нет другого пути – только оставаться в единстве", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Он также отметил, что любой стандартный план по сдерживанию России "будет очень легко просчитан Путиным". "У него сильная машина ФСБ, и Путин знает все опции, которые будут на столе", – считает Яценюк.

"Так что мы должны действовать нестандартно и смело. Мы должны показать, что мы сильные в своем ответе на вероятное вторжение российских войск в Украину", – сказал он.

В то же время необходимы долгосрочные стратегические решения и для Украины, и для западных партнеров.

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"Уверен, что мы пройдем это. Мы решим это в краткосрочной перспективе. Но это не решение на долгосрочную перспективу. Нам нужны стратегические решения. Стратегия для Украины – стать членом НАТО, стать членом ЕС. Просто в данный момент стратегия для Украины – получить от западных партнеров оборонное оружие, чтобы украинское войско было крепким и сильным", – подчеркнул глава КБФ.

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