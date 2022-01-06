Если снять мораторий на экспорт древесины, украинские предприятия получат дефицит сырья – эксперт

Лесоводы призывают сохранить мораторий на экспорт дерева, урегулировать рынок и бороться с контрабандой

/ Фото: Pixabay

Украине необходимо сохранить мораторий на экспорт дерева, а также требуются законодательное урегулирование этого рынка и борьба с контрабандой. Иначе украинские предприятия столкнутся с дефицитом сырья и потеряют конкурентоспособность на мировом рынке.

Об этом заявил председатель Общества лесоводов Украины Юрий Марчук, пишет Politeka.

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"Надо урегулировать рынок. Принять четкий закон, который бы дал возможность всем деревообработчикам знать, где, что и почем они покупают, а лесоводам – выставить выращенную продукцию на рынок. Минэкономики должно иметь баланс древесины, который нужен государству. Государство должно протекционистом быть в переработке древесины. Дешевые кредиты, рабочие места, подключение дорогостоящего оборудования – это все нужно делать", – отметил Марчук в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, власть должна не только сохранить мораторий на экспорт древесины, но и поддержать отечественных производителей мебели и изделий из дерева – например, предложить скидки или дотации на приобретение дорогостоящего оборудования.

"Дорогое оборудование, которое дает глубокую обработку древесины, не завозится в Украину в достаточном количестве. Поэтому, если государство обратит внимание на поддержку глубокой переработки, урегулирует вопросы рынка и фискальную нагрузку на переработчиков, наша деревообрабатывающая промышленность начнет расти. И тогда Украина в балансе древесины будет иметь даже дефицит древесины в перспективе", - подчеркнул Марчук.

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Как известно, с 2015 года в Украине действует мораторий на экспорт леса-кругляка. В 2021 году Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4197-д "О рынке древесины". Тогда из него была исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины, однако после внесения поправок ко второму чтению проекта к ней вернулись.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина должна сформировать целостную политику в сфере лесного законодательства, прежде чем снимать мораторий на экспорт леса. Иначе это решение просто упростит вывоз сырья из Украины, но никак не защитит национальные интересы.