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Еще нет сертификата о вакцинации? Безопасно проводить мероприятия и посещать ТРЦ можно будет, сделав экспресс-тест на месте

Актуально
21 декабря, 10:00
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Тестирование занимает до 10 минут, результат может быть выдан как на украинском, так и на английском языке

Медицинский центр Св. Параскевы запустил проект по выездному экспресс-тестированию на Covid-19 – Paraskeva Express Test Lab – для посетителей ТРЦ и гостей массовых мероприятий (концертов, корпоративов и т.п.).

Система тестирования полностью автоматизирована и позволяет тестировать большое количество посетителей за короткое время. Таким образом, это дает возможность решить две задачи одновременно – быстро протестировать всех посетителей мероприятия или ТРЦ и избежать скопления людей, обеспечив безопасность каждого участника.

При предварительной регистрации и оплате тестирование занимает 5-10 минут.

Результат приходит на электронную почту клиента – ему не нужно ждать, пока будет готов бумажный вариант. На каждом результате есть QR-код верификации, который может быть считан любым устройством. Все тесты имеют сертификат качества.

Такой тест подходит для перелета, посещения ТРЦ, массовых мероприятий. Может быть выдан как на украинском, так и на английском языке.

Алена Ситенок, руководитель Paraskeva Express Test Lab:

"Такое тестирование позволит не только соблюдать требованиями МОЗ и КМДА, которые действуют в желтых и красных зонах, но и обеспечить безопасность всех гостей массовых мероприятий и посетителей ТРЦ, поскольку человек, который вакцинирован, может быть инфицирован и представлять опасность для окружающих. Многие страны ввели сейчас требование дополнительно иметь тест на антиген или ПЦР к сертификату о вакцинации".

Услугами выездного тестирования уже могут воспользоваться посетители, у которых пока нет сертификата про вакцинацию, в трех киевских ТРЦ: River Mall, Sky Mall и CosmoMultiMall. Им необходимо на входе отсканировать QR-код, зарегистрироваться, а затем пройти тестирование. Все это займет не более 15 минут. На этих локациях также можно сдать ПЦР тест. Подробнее: paraskeva_expresstest_lab.

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