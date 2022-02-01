Энергосистема Украины должна снова стать экспортно ориентированной, – Буславец

Буславец призвала срочно менять ситуацию в энергетике и минимизировать зависимость от импорта электроэнергии

/ Фото: Flickr

Украина должна минимизировать зависимость от импорта электроэнергии и вернуть энергосистеме статус экспортно ориентированной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшей главы Министерства энергетики Ольги Буславец.

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"Нужно срочно менять ситуацию в энергетике, чтобы минимизировать зависимость от импорта электроэнергии и вернуться к естественной для Украины лидерской позиции экспортно ориентированной страны", – заявила Буславец на своей странице в Facebook.

Экс-руководитель Минэнерго раскритиковала отношение власти к импорту как залогу прохождения отопительного сезона.

"К сожалению, импорт электроэнергии возобновился в 2021 году и уже воспринимается как норма. Даже в начале ОЗП руководители отрасли не скрывали, что одной из основных ставок на прохождение ОЗП является импорт из РФ и РБ, пренебрегая тем, что импорт электроэнергии не является гарантированным и стабильным элементом энергетической безопасности Украины. Особенно в условиях гибридной войны", - отметила Буславец.

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Как сообщалось, ранее Буславец заявляла, что введение в Украине регламента REMIT, который предлагается проектом закона №4503, станет действенным инструментом для предупреждения и недопущения злоупотреблений на рынке электроэнергии.