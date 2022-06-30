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Энергетики заранее начали подготовку к отопительному сезону – ДТЭК

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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30 июня, 18:10
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Подготовка к отопительному сезону идет во всех регионах Украины
Энергетики начали ремонты генерирующего оборудования и формирование запасов угля для прохождения отопительного сезона
Энергетики начали ремонты генерирующего оборудования и формирование запасов угля для прохождения отопительного сезона / Фото: Коллаж: Сегодня

Энергетики раньше времени начали ремонтную кампанию генерирующего оборудования и формирование запасов топлива для прохождения отопительного сезона 2022-2023.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время национального телемарафона.

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"Готовиться нужно сейчас. И мы это делаем вместе с другими энергетическими компаниями. Нужно обеспечить оборудование в рабочем состоянии, для этого производятся соответствующие ремонты", – сказал он.

Кроме того, Сахарук отметил, что нужно обеспечить подготовку электросетей для того, чтобы зимой, когда люди потребляют много электричества, было стабильное электроснабжение.

Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону проводится во всех регионах Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным за все время независимости Украины.

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