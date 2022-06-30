Энергетики заранее начали подготовку к отопительному сезону – ДТЭК

Энергетики раньше времени начали ремонтную кампанию генерирующего оборудования и формирование запасов топлива для прохождения отопительного сезона 2022-2023.
Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время национального телемарафона.
"Готовиться нужно сейчас. И мы это делаем вместе с другими энергетическими компаниями. Нужно обеспечить оборудование в рабочем состоянии, для этого производятся соответствующие ремонты", – сказал он.
Кроме того, Сахарук отметил, что нужно обеспечить подготовку электросетей для того, чтобы зимой, когда люди потребляют много электричества, было стабильное электроснабжение.
Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону проводится во всех регионах Украины.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным за все время независимости Украины.